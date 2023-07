Kreml: Prigoschin reißt Loch in Haushalt – „Wird sehr teuer werden“

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Russlands Präsident Wladimir Putin (l.) und Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. © Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa(Imago (Montage)

Nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe macht Putin eher eine schwache Figur. Ein Experte vermutet, dass sich der Kreml nun die Zustimmung der Bevölkerung mit teuren Wahlgeschenken erkaufen will.

Moskau – Das russische Staatshaushalt ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht. Das liegt nicht nur an den westlichen Sanktionen, sondern auch an den enormen Ausgaben für den Ukraine-Krieg – auch wegen der Folgen des Aufstandes der Wagner-Gruppe unter ihrem Chef Jewgeni Prigoschin.

Prigoschin: Nach Aufstand der Wagner-Gruppe bleiben viele Fragezeichen

Die Wagner-Gruppe hatte mit einem Aufstand am 24. Juni mutmaßlich versucht, die russische Militärführung zu stürzen. Wagner-Kämpfer hatten mehrere Stunden lang das Hauptquartier der russischen Armee in der Stadt Rostow am Don im Südwesten des Landes besetzt und waren dann in Richtung Moskau vorgerückt.

Der Aufstand endete aber noch am selben Tag mit einer Vereinbarung, welche die Ausreise von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin nach Belarus vorsah. Den Wagner-Kämpfern stellte der russische Präsident Wladimir Putin danach frei, sich der regulären Armee anzuschließen, ebenfalls nach Belarus auszureisen oder ins zivile Leben zurückzukehren.

Zum Wagner-Aufstand und seinen Folgen gibt es viele Fragezeichen. Putin macht dabei aber eine eher schwache Figur: Seine Drohung, die Beteiligten an dem „Dolchstoß“ zu verfolgen, blieb ohne Folge: Prigoschin, der den Aufstand angezettelt hatte, meldete sich erst diese Woche offenbar bester Gesundheit aus Belarus, äußerte sich zu zukünftigen Plänen und bezeichnete die Lage an der Front in der Ukraine als eine „Schande“.

Braucht Putin jetzt teure Wahlgeschenke?

Für Putin scheint das alles erst einmal schlecht zu sein: Immerhin sind im kommenden März Wahlen in Russland. Und die Schwäche, die er während des Wagner-Aufstandes gezeigt hatte, kann ihm dann teuer zu stehen kommen – auch finanziell. Vor allem, weil der Dauerpräsident bisher vor Abstimmungen gerne zu Wahlgeschenken gegriffen hat, um die Bevölkerung positiv zu stimmen. Laut dem US-Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg sind die russischen Reallöhne vor früheren Wahlen um etwa 12 Prozent gestiegen – profitiert haben dabei meist vor allem Staatsbedienstete. Zudem kündigte Putin eine Anhebung des Mindestlohns um fast 20 Prozent ab 2024 an. Diese Versprechen müsste er nun bald in die Tat umsetzen.

Dabei ist es allerdings die Frage, ob diese Wahlgeschenke diesmal zu teuer sind. Das Defizit des russischen Staatshaushalts summiert sich im ersten Halbjahr auf 2,6 Billionen Rubel (26 Milliarden Euro), wie aus den im Juli veröffentlichten Daten des Finanzministeriums hervorgeht. Zum Vergleich: In den ersten sechs Monaten 2022 wurde noch ein Überschuss von 1,48 Billionen Rubel erzielt.

Staatshaushalt in Russland schreibt rote Zahlen

Grund dafür sind die enormen Ausgaben für den Krieg gegen die Ukraine, während die westlichen Sanktionen die Einnahmen aus den Öl- und Gasexporten drücken. Die für die Führung in Moskau so wichtigen Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft brachen im ersten Halbjahr um 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein. Das Finanzministerium machte dafür die niedrigeren Preise für das heimische Rohöl und sinkende Erdgasexporte verantwortlich.

Finanzminister Anton Siluanow hat wiederholt erklärt, das russische Haushaltsdefizit werde in diesem Jahr nicht mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes betragen. Viele Analysten sind anderer Meinung und erwarten ein größeres Minus. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert ein deutlich höheres Haushaltsdefizit.

Im vergangenen Jahr insgesamt verzeichnete Russland ein Haushaltsdefizit von 3,29 Billionen Rubel. Russland hat in diesem Jahr bisher 506 Milliarden Rubel aus seinem Nationalen Wohlstandsfonds ausgegeben, um das Loch in der Staatskasse zu stopfen.

Experte: „Das wird sehr teuer werden“

Ein Loch, das nun größer zu werden droht, weil Putin nach dem Wagner-Aufstand stärker um die Zustimmung in der russischen Bevölkerung ringen könnte. Dieser Meinung ist Ben Noble, Professor für Osteuropastudien am University College London. Die gewachsene Unsicherheit nach Prigoschins Meuterei könnte den Kreml dazu veranlassen, noch mehr Ressourcen aufzuwenden, um die Zustimmung für das Putin-Regime zu erkaufen, erklärt der Experte gegenüber Bloomberg: „Es würde mich nicht wundern, wenn der Kreml nach der Rebellion versuchen würde, einen noch höheren Stimmenanteil für Putin und eine Rekord-Wahlbeteiligung zu erzielen. Aber das wird sehr teuer werden.“

Mit Material von Reuters