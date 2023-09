Kunden warten immer noch auf Energiepreisbremsen: „Selten wurde ein Gesetz so unpräzise verfasst“

Von: Amy Walker

Teilen

Seit Anfang des Jahres sind die Preise für Gas und Strom in Teilen gedeckelt. Doch die Umsetzung war für Versorger herausfordernd – viele Kundinnen und Kunden warten noch immer auf die Entlastung.

Berlin – Die Sorgen aus dem vergangenen Jahr haben viele schon wieder halb vergessen: Sorgen um eine Gasmangellage, noch weiter steigende Gas- und Strompreise, die Unsicherheit und Angespanntheit war groß. Um Verbraucher und Verbraucherinnen zu entlasten, hat die Bundesregierung die sogenannten Energiepreisbremsen – eine für Gas und eine für Strom – eingeführt. Sie deckelten für 80 Prozent des privaten Strom- oder Gasverbrauchs die Kosten auf einen festen Betrag: 12 Cent für Gas, 40 Cent für Strom.

Seitdem sind die Preise nach und nach immer weiter gesunken. Die meisten Energieversorger bieten mittlerweile wieder Verträge unter diesen gedeckelten Preisen an. Doch von der Entlastung aus den ersten Monaten des Jahres haben viele Verbraucher und Verbraucherinnen immer noch nichts zu spüren bekommen.

Auswertung zu Energiepreisbremsen: Versorger oft überfordert

Grund für die Verzögerung sehen sowohl Energieversorgende als auch Verbraucherschützende in der schwerfälligen Umsetzung der Preisbremsen. In einer Auswertung ihrer öffentlichen Umfrage zu den Energiepreisbremsen schreibt die Verbraucherzentrale, dass viele Energieanbieter „Probleme bei der Umsetzung der Preisbremsen hatten“. Bereits im Februar, also noch vor Inkrafttreten des Gesetzes, hatten demnach einige Anbieter darauf aufmerksam gemacht, dass die notwendigen technischen Anpassungen kaum innerhalb der Frist umgesetzt werden könnten.

Umfrage der Verbraucherzentralen Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat seit Einführung der Preisbremsen eine Auswertung gestartet, um in Erfahrung zu bringen, wie die Entlastungsmaßnahmen bei Kundinnen und Kunden ankommt. Zwischen dem 27. Februar 2023 und dem 1. Juni 2023 hatte es insgesamt 1.348 Meldungen zur Umsetzung der Preisbremsen gegeben. Die Auswertung geht aber noch weiter: Wer berichten möchte, wie die Gas- und/oder Strompreisbremse bei ihnen angekommen ist, kann das unter diesem Link tun. Dort gibt es ein Online-Formular, das schnell und unkompliziert ausgefüllt werden kann.

Das hat dazu geführt, dass es wohl immer noch viele Kundinnen und Kunden gibt, die noch nichts von der Entlastung zu spüren bekommen haben. Allein die Informationsschreiben, die eigentlich schon zum 1. März 2023 hätten überall eintreffen müssen, kamen laut Verbraucherzentrale häufig nicht rechtzeitig an, viele mussten bis in den April warten, um richtig informiert zu werden. In einem Bericht der FAZ heißt es sogar, dass ein Kunde bis August warten musste, um endlich korrekt über die Auswirkung der Preisbremsen informiert zu werden.

Doch zugleich haben die Verbraucherschützenden Verständnis für die Energielieferanten – das Problem liegt ihrer Ansicht nach nicht bei ihnen, sondern bei den Gesetzgebenden, die ein schlechtes Gesetz verfasst hätten. „Die Bundesregierung muss das Gesetz nachbessern und eindeutiger formulieren, damit die gewünschte Entlastung bei allen Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt“, sagt Verbraucherzentralen-Vorständin Ramona Pop. In der FAZ formuliert es ein Energiereferent der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz eindeutig: „Selten wurde ein Gesetz so unpräzise verfasst“. Das hat schlicht dazu geführt, dass viele Energieversorgende lange gebraucht hätten, um die Entlastungen rechtlich korrekt abzurechnen.

Auf der Jahresabrechnung sollte dieses Jahr die Strom- und Gaspreisbremse berücksichtigt werden. © Rolf Poss/Imago

Derweil ist innerhalb der Ampel-Koalition nun die Rede davon, die Preisbremsen nochmal bis zum Frühjahr 2024 zu verlängern. Die Mehrwertsteuer auf Gas, die befristet von 19 auf 7 Prozent herabgesenkt wurde, soll aber nach dem Willen des Finanzministers wieder steigen. Die Energieversorgenden müssten also erneut Abschläge und Entlastungen anpassen, wieder ihre IT-Systeme rechtzeitig verändern, damit alles korrekt berechnet werden kann. Es droht eine neue Mammutaufgabe. Entsprechend fordern sowohl Anbieter als auch Verbraucherschützende schon jetzt mehr Klarheit, um weitere Verzögerungen auf Kosten der Kundinnen und Kunden zu vermeiden.