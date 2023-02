Englische Supermärkte rationieren Lebensmittel – Knappheit auch in Deutschland zu spüren

Von: Amy Walker

Teilen

Leere Obst- und Gemüseregale in einem Supermarkt. Mehrere Supermarktketten in Großbritannien wie Aldi und Tesco begrenzen wegen Nachschubproblemen den Verkauf einiger Gemüse- und Obstsorten. © Yui Mok/PA Wire/dpa

In Großbritannien stehen Supermarktkunden auf einmal vor leeren Regalen. Vor allem Tomaten, Gurken und Paprika sind knapp. Auch in Deutschland ist die Knappheit zu spüren.

London/Berlin – Britische Supermarktketten rationieren wegen einer akuten Knappheit Obst und Gemüse. Jeder Kunde darf nur noch eine bestimmte Anzahl an Packungen Salat, Brokkoli, Tomaten, Paprika und Gurken kaufen. In manchen Märkten sind es drei pro Kunde, in anderen nur zwei. In Deutschland wird aktuell nicht rationiert. Aber auch hier ist man von der Lebensmittelknappheit betroffen, berichtet merkur.de.

Obst und Gemüse sind knapp: Das sind die Hintergründe

Grund für die akute Knappheit an Obst und Gemüse sind zum Teil Ernteausfälle in Spanien und Marokko. Zum anderen Teil liegt es aber auch an den Energiepreisen: In den Niederlanden und in Großbritannien haben viele Gewächshausbetreiber entschieden, ihre Gewächshäuser weniger zu beheizen als sonst. Manche haben sogar über den Winter ganz dicht gemacht. Zusammen führt das dazu, dass Europa jetzt das Gemüse ausgeht.

Großbritannien ist aktuell besonders hart getroffen, weil das Land einer der größten Obst- und Gemüseimporteure Europas ist. Im Sommer kann sich das Land größtenteils selbst versorgen. Im Winter werden aber 95 Prozent der Tomaten und 90 Prozent des Salats laut dem Einzelhandelsverband British Retail Consortium aus Ländern wie Spanien und Marokko importiert.

In Spanien und Nordafrika war es im Dezember ungewöhnlich warm, jetzt ist es aber plötzlich ungewöhnlich kalt. Es folgt nun also eine Zeit der Knappheit, nachdem es vor einigen Wochen ein Überangebot gegeben hatte. Obst und Gemüse kann man aber schlecht einlagern, weshalb diese Mengenschwankungen zu einem Problem werden. In Großbritannien wird die Lage durch Personalmangel verschärft, der auf den Brexit zurückzuführen ist.

Lebensmittelknappheit auch in Deutschland – daher steigen die Preise

Auch in Deutschland ist diese Lebensmittelknappheit zu spüren. Gegenüber der FAZ und dem Spiegel bestätigten aber mehrere Supermarktketten, dass aktuell keine Rationierung drohe. Es drohe keine Knappheit in den Regalen, auch zukünftig nicht. Dafür würde sich die aktuelle Angebotsstörung aber auf die Preise auswirken. Für Verbraucher sind das sehr schlechte Nachrichten: Die Inflationsrate für Lebensmittel lag sowieso schon bei 20 Prozent. Eine weitere Teuerung werden sich viele nicht leisten können.