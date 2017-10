Von München nach Berlin: letzter Air-Berlin-Flug ausgebucht

Ausgebucht: Am 27. Oktober steigt der letzte Air-Berlin-Flieger auf.

Der letzte Flug der insolventen Airline Air Berlin führt von München nach Berlin. Zwei Wochen vor dem Start gibt es keine Tickets mehr.

Berlin - Der letzte planmäßige Flug der bankrotten Fluggesellschaft Air Berlin ist ausgebucht. Das berichtete der Tagesspiegel (Samstagsausgabe). Der Flug AB6210 soll am 27. Oktober um 21.35 Uhr in München abheben und um 22.45 Uhr in Berlin-Tegel landen.

Besondere Pläne gibt es von Seiten des Unternehmens anlässlich des letzten Fluges nicht. "Das ist ja auch nicht wirklich ein Grund zum Feiern", sagte ein Sprecher der Zeitung.

Der Flughafen Tegel will allerdings die normalerweise um 20.00 Uhr schließende Besucherterrasse länger öffnen, damit Interessierte die Maschine begrüßen können. "Wir als Flughafen wollen uns angemessen von der Airline verabschieden, mit deren Mitarbeitern und Passagieren wir über so viele Jahre gut zusammengearbeitet haben", sagte Flughafensprecher Daniel Tolksdorf dem Tagesspiegel.

Alle Entwicklungen rund um Air Berlin finden Sie in unserem News-Ticker.

afp