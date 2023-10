Werk in die Wüste gesetzt: Elektroautohersteller Lucid Motors baut Superauto in Saudi-Arabien

Von: Markus Hofstetter

Lucid Motors hat ein Werk in Saudi-Arabien eröffnet. Es ist die erste Autofabrik in dem Land, das äußerst ehrgeizige Ziele bei Elektroautos verfolgt.

King Abdullah Economic City - Lucid Motors hat am Mittwoch (27. September) offiziell eine Autofabrik in Saudi-Arabien eröffnet. Das Werk mit dem Namen AMP-2 (Advanced Manufacturing Plant) ist die zweite Produktionsstätte des US-amerikanischen Elektroautoherstellers. Das Stammwerk, in dem im vergangenen Jahr gut 7000 Autos produziert wurden, befindet sich in Casa Grande im US-Bundesstaat Arizona.

Lucid Motors eröffnet Werk in Saudi-Arabien: Zunächst werden nur Bausätze montiert

Im AMP-2 in der King Abdullah Economic City werden zunächst nur aus Casa Grande angelieferten SDK-Bausätze (Semi Knocked Down) des Lucid Air zu Autos montiert. Die Kapazität soll bei 5000 Fahrzeugen pro Jahr liegen. Ab Mitte des Jahrzehnts sollen die Fahrzeuge komplett in Saudi-Arabien gefertigt werden. Dann sollen jährlich 155.000 Autos vom Band laufen, die sowohl für den heimischen Markt als auch für den Export bestimmt sind.

Lucid rechnet damit, in den ersten Jahren Hunderte von lokalen Fachkräften zu beschäftigen, im Laufe der Jahre sollen es Tausende werden. Die strategische Lage des Werks in der Nähe von Jeddah soll als Katalysator für weiteres Wachstum und den Auf- und Ausbau lokaler Lieferketten dienen. Die Nähe zum Roten Meer ermöglicht robuste Lieferketten durch Land- und Seetransport.

Lucid Motors eröffnet Werk in Saudi-Arabien: Wüstenland will bei Verkäufen Elektroautoanteil von 30 Prozent

Lucid will mit seinem Werk nach eigenen Angaben die sogenannte „Saudi Green Initiative“ unterstützen. Ein Ziel dieser Initiative ist es, bis 2030 einen Anteil von Elektroautos an den Neuwagenverkäufen von 30 Prozent zu erreichen. Eine 2021 veröffentlichte Studie geht laut Germany Trade & Invest (GTAI) von einem landesweiten Fahrzeugbestand von 16,5 Millionen im Jahr 2030 aus. Ein Anteil von 30 Prozent entspräche demnach rund fünf Millionen Autos.

Das scheint ein sehr ehrgeiziges Ziel zu sein. Denn die meisten Prognosen gehen davon aus, dass es 2030 nur ein bis zwei Millionen Elektrofahrzeuge in Saudi-Arabien geben wird.

Lucid Motors eröffnet Werk in Saudi-Arabien: Lucid Air wartet mit Superlativen auf

Der Lucid Air, Gewinner des World Luxury Car Award 2023, ist das erste Elektromodell des US-Unternehmens. Es wartet mit einigen Superlativen auf. Der Lucid Air Dream Range bietet eine Reichweite von rund 800 Kilometern mit einer Batterieladung.

Das Topmodell Air Sapphire bringt es mit drei Elektromotoren auf 1251 PS und ein Drehmoment von 1939 Nm. Der Air Sapphire beschleunigt in 1,89 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 330 km/h liegen, die Reichweite bei 687 Kilometern. Der Lucid Air ist seit wenigen Tagen auch in Deutschland erhältlich, er kostet mindestens knapp über 91.000 Euro.