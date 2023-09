Expertin gegen niedrigere Mehrwertsteuer in der Gastro: „Gibt wirklich keinen guten Grund“

Von: Patricia Huber

Die Mehrwertsteuererhöhung könnte das Aus für viele Gastronomiebetriebe bedeuten, warnen Verbände. Doch es gibt auch Gegenstimmen.

Kassel – Während der Corona-Pandemie war vor allem die Gastronomie stark von den Einschränkungen betroffen. Um das Überleben zahlreicher Betriebe zu sichern, hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf Speisen und Getränke von 19 auf sieben Prozent verringert. Im Zuge der Energiekrise wurde die Regelung dann noch einmal bis Ende 2023 verlängert.

Mehrwertsteuer in der Gastronomie: Erhöhung könnte Situation verschärfen

Heißt also: Ab Januar 2024 dürften Schnitzel, Pizza und Co. im Restaurant wohl deutlich teurer werden. Doch das könnte schwerwiegende Folgen haben, wie eine Untersuchung nun zeigt. „Die Erhöhung der Mehrwertsteuer könnte die Situation, insbesondere für bereits finanziell schwache Gastronomie-Unternehmen, weiter verschärfen“, erläuterte Frank Schlein, Deutschland-Geschäftsführer des Informationsdienstleisters Crif, der die Studie durchgeführt hat.

Crif verwies darauf, dass im ersten Halbjahr 2023 die Zahl der Pleiten in der Gastronomie überdurchschnittlich angestiegen sei: Mit 743 Insolvenzen habe es in der Branche hierzulande 29,4 Prozent mehr Pleiten gegeben als ein Jahr zuvor. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) geht davon aus, dass bei einer Rückkehr zur vollen Mehrwertsteuer etwa 12.000 Betriebe aufgeben werden.

Essen und Trinken im Restaurant könnte ab Januar 2024 wieder deutlich teurer werden. (Symbolfoto) © F. Anthea Schaap/Imago

Ökonomin gegen Verlängerung der Subventionen: „Gibt wirklich keinen guten Grund“

Die Rufe nach einer Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung werden somit immer lauter. Doch es gibt auch Gegenstimmen. Die Ökonomin Dominika Langenmeyr von der Universität Eichstätt-Ingolstadt sprach sich im Interview mit dem Spiegel klar gegen eine Verlängerung aus. „Es gibt wirklich keinen guten Grund, den Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie weiter auf sieben Prozent zu lassen. Wenn der Dehoga mit seinen Warnungen immer recht hätte, wären die Betriebe schon alle durch das Rauchverbot gestorben und in der Pandemie gleich doppelt. Aber das sind sie nicht“, macht sie deutlich.

Außerdem betont sie, dass die Subvention Steuerausfälle von rund drei Milliarden Euro pro Jahr verursachen würde. „Warum sollte dieses Geld in die Gastro fließen, obwohl es an vielen anderen Stellen Investitionsbedarf gibt?“, fragt sich die Professorin. Sie sähe das Geld beispielsweise in Schulen oder bei der Bahn besser investiert.

Expertin fordert, Unternehmen nicht nur durch Subventionen am Leben zu halten

Zudem kritisiert sie die Argumentation des Dehoga, dass etliche Betriebe dann aufgegeben werden müssten, wenn die Steuersenkung endet. „Wenn Unternehmen nur durch eine Subvention am Leben gehalten werden können, dann sollte es sie möglicherweise nicht geben.“ Auch angesichts des Arbeitskräftemangels könnten die Mitarbeiter dieser Betriebe vielleicht ohnehin irgendwo anders gebraucht werden, erklärt die Steuerexpertin gegenüber der Zeitung.

Doch wie es 2024 wirklich weitergeht, habe im November abschließend der Bundestag als Haushaltsgesetzgeber zu entscheiden. Dies machte jüngst Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) deutlich. (ph/dpa)