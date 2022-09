Rente: Neues Gesetz macht den frühen Ruhestand nun viel attraktiver

Von: Patricia Huber

Ab 2023 könnte die Hinzuverdienstgrenze für Rentner wegfallen. Das könnte jedoch gravierende Folgen für den Arbeitsmarkt haben.

München/Berlin – Früher in Rente zu gehen, ist für viele Arbeitnehmer ein großer Wunsch. Das reguläre Renteneintrittsalter liegt mittlerweile bei 67 Jahren – und die Frührente wird immer beliebter. Das könnte sich jetzt sogar noch einmal verstärken, denn mit einer neuen gesetzlichen Regelung hat die Bundesregierung dafür gesorgt, dass es viel lukrativer geworden ist, trotz Rente noch zu arbeiten.

Rente: Keine Hinzuverdienstgrenze ab 2023

Die Bundesregierung will geltende Grenzen für einen Hinzuverdienst bei vorgezogener Altersrente streichen. „Die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten wird aufgehoben und die Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten werden angepasst“, heißt es in einem Gesetzentwurf, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Wer vorzeitig in Rente gegangen ist, muss also nicht mehr aufpassen, dass er nicht zu viel verdient, wenn er oder sie nebenher noch arbeitet. Bisher können Ruheständler erst nach Erreichen der regulären Altersgrenze unbeschränkt nebenher arbeiten. Sonst droht eine Minderung oder gar den Wegfall des Rentenanspruchs. Nach geltender Gesetzeslage wäre von 2023 an nur noch ein Nebenverdienst von 6300 Euro im Jahr anrechnungsfrei.

Für den Arbeitsmarkt klingt das eigentlich erst einmal gut. Schließlich werden Fachkräfte dringend benötigt und somit könnten Rentner, wenn sie möchten, wieder stärker in die Berufswelt einsteigen. FDP-Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel begrüßte das Vorhaben in der FAZ als wichtigen Durchbruch hin zu einer einfachen, unbürokratischen Lösung. „Wir können es uns nicht leisten, auf diese Menschen und ihr großes Erfahrungswissen zu verzichten“, sagte er zudem

Frührente: Fehlende Hinzuverdienstgrenze könnte Fachkräftemangel verschärfen

Doch dieser Schuss könnte auch „nach Hinten losgehen“, warnt der Wirtschaftsweise Martin Werding gegenüber Welt. Denn die Flexibilität, welche die neue Regelung mit sich bringt, könnte sich auch negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken. Dadurch wird ein früherer Renteneintritt nämlich deutlich attraktiver – schließlich ist ein Hinzuverdienst immer möglich, sollte die Rente nicht reichen.

Infolgedessen kritisiert der Ökonom auch die Abschläge, welche auf einen früheren Renteneintritt bezahlt werden müssen. Diese müssten Werding zufolge deutlich höher ausfallen. Pro Jahr, welches man früher in Rente geht, werden die Bezüge später um 3,6 Prozent gekürzt. „Versicherungsmathematisch korrekt müssten es aber eher fünf Prozent pro Jahr sein“, sagt Werding. (ph/dpa)

