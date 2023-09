Nach Pleite von Immobilien-Entwickler: Auf den Baustellen schimmelt der Rohbau

Von: Amy Walker

Teilen

Auf den Baustellen großer Projektentwickler steht es gerade still: Sie sind pleite gegangen. Dadurch konnte sich in Nürnberg das Regenwasser in den Rohbauten stauen – und Schimmel breitmachen.

Nürnberg – Für Käufer der Wohnungen in der Nürnberger Ostendstraße, der Maximilianstraße und der Bayreuther Straße wird gerade ein Albtraum wahr. Erst die Hiobsbotschaft, dass der Projektentwickler Insolvenz anmelden musste. Heißt also: Bis ein neuer Investor gefunden wurde, kann nicht weitergebaut werden. Nun kommt aber noch hinzu, dass die großen Regenmassen in den vergangenen Wochen zu einer Überflutung der Baustelle führten – und sich Schimmel im Rohbau breitgemacht hat, wie die Nürnberger Nachrichten berichten.

Baustellen werden wochenlang stillstehen

Nun gehört es auch zur Wahrheit, dass Baustellen selbstverständlich immer der Witterung ausgesetzt sind. Regen per se macht in der Regel nicht so viel aus. Doch wenn sich auf einer Baustelle mehrere Wochen lang nichts tut und die Nässe immer tiefer eindringen kann – und dann auch noch der Winter vor der Tür steht – dann sieht die Situation schon anders aus.

Noch immer ist unklar, wann es auf den Baustellen der Project Gruppe weitergehen kann. Es haben sich aber, laut Insolvenzverwalter Volker Böhm, mehrere Investoren mit ihrem Interesse gemeldet. „Sobald wir hier konkrete Lösungen erarbeitet haben, werden auch die Käufer detailliert unterrichtet.“ Die meisten Projekte, die von den Insolvenzen innerhalb der Project Gruppe betroffen sind, stehen in oder um Berlin. 20 der 33 noch nicht fertiggestellten Bauprojekte befinden sich in der Hauptstadt oder der unmittelbaren Umgebung. Die übrigen Projekte stehen in den Städten Frankfurt, Hamburg, München, Darmstadt und Nürnberg.

Für die Käufer all dieser Wohnung stehen nun unsichere Wochen bevor. Ob es aktuell überall so drastisch aussieht, wie auf den Nürnberger Baustellen, lässt sich nicht sagen. Bilder der Reporterin von den Nürnberger Nachrichten (NN) zeigen Wassermassen, die bis über die Knie reichen dürften sowie Schimmel an den Wänden, teils bis auf Schulterhöhe.

Schimmel momentan „im händelbaren Stadium“

Wie schlimm der Schaden wirklich ist, darüber sind sich die Experten laut NN nicht einig. Der Schimmel könne aber vermutlich gut beseitigt werden. „Noch ist alles aber im händelbaren Stadium, weil der Ausbau noch nicht so weit fortgeschritten ist auf den Baustellen“, zitiert die Zeitung einen der Verantwortlichen für den Bau, Philipp Schneider, Geschäftsführer der Erlanger Mauss Bau. Allerdings sagt der auch: „In den Winter darf man so nicht gehen. Das Ansinnen muss sein, dass es in den nächsten Wochen weitergeht.“

Autos, von denen man nur das Dach erkennen kann, stehen in einer überschwemmten Straße an einer Unterführung nach einer Unwetter-Front über Nürnberg. © NEWS5/dpa

Besonders besorgniserregend sei es den Experten zufolge erst dann, wenn der Schimmel auch den Trockenbau erreicht. Dann müssten betroffene Platten gänzlich ausgetauscht werden – das muss bezahlt werden. Zudem sollte erst dann weitergebaut werden, wenn alles wieder trocken ist, was einige Wochen dauern kann. In Nürnberg zumindest wird das allein schon den Weiterbau noch weiter nach hinten schieben.

Der Insolvenzverwalter Volker Böhm teilt den NN mit, dass man „alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen“ habe, um weitere Schäden und damit einen Baustopp zu verhindern.

Vier Insolvenzen innerhalb weniger Wochen

Die Project Gruppe ist nicht die einzige Projektgesellschaft, die im Zuge der Baukrise in finanzielle Schieflage geraten ist. Gleich vier Unternehmen sind innerhalb weniger Wochen im August pleite gegangen: Development Partner, die Project-Gruppe, Euroboden und die Gerchgroup.