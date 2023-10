Nach der Krönung von König Charles III: Großbritannien bekommt neue Münzen

Auf der neuen 2-Pfund-Münze sind die vier nationalen Blumen abgebildet. © Chris J. Ratcliffe/Bloomberg

Mit der Krönung des neuen britischen Königs, Charles III., sind neue Münzen in Auftrag gegeben worden. Sie zeigen die Liebe des neuen Königs für Flora und Fauna.

London -- Neue Münzen, die die Thronbesteigung von König Charles III. feiern, werden bis Ende des Jahres in Umlauf gebracht und nach und nach die Wappenbilder von Queen Elizabeth ersetzen.

Die acht Motive feiern die Flora und Fauna des Vereinigten Königreichs, von der Haselmaus, die die 1-Pence-Münze ziert, bis zur 2-Pfund-Münze, die die vier nationalen Blumen zeigt - die englische Rose, die walisische Narzisse, eine Distel für Schottland und das Kleeblatt für Nordirland.



Die Münzen unterstreichen die Leidenschaft des Königs für die Natur und den Naturschutz, teilte die Königliche Münze am Donnerstag mit. Auf einigen Münzen sind vom Aussterben bedrohte oder vom Aussterben bedrohte Tierarten abgebildet, darunter das größte Raufußhuhn der Welt, der Auerhahn, der nur noch in einem kleinen Teil Schottlands vorkommt, das rote Eichhörnchen, der Papageientaucher und der Atlantiklachs.



König Charles III hat alle Motive abgesegnet

Der König war von Anfang an und während des gesamten Prozesses involviert und hat alle Münzen einzeln abgezeichnet, so die Royal Mint.



Die Münzen unterstreichen die Leidenschaft des Königs für die Natur und den Naturschutz. © Chris J. Ratcliffe/Bloomberg

„Dies ist etwas Besonderes, weil es um die Natur geht, und das haben wir noch nie gemacht“, sagte Kevin Clancy, Direktor des Royal Mint Museum, der sagte, dass die Münzen die Leidenschaft des Königs für die Erhaltung der Natur in hervorragender Weise widerspiegeln“.



Die Münzen werden schrittweise entsprechend der Nachfrage eingeführt, aber da Münzen bis zu 20 Jahre halten können, wird es noch eine Weile dauern, bis alle auf King Charles umsteigen.



Obwohl das Bargeld in den letzten Jahren durch das digitale Banking und die Verwendung von Karten an Bedeutung verloren hat, ist ein großer Teil des Landes nach wie vor auf Bargeld und Münzen angewiesen, so die Royal Mint. „Die Münzen werden sowohl einen funktionalen Nutzen haben als auch einen historischen Moment darstellen“, sagte Rebecca Morgan, Direktorin für Gedenkmünzen bei der Königlichen Münze.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 12. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.