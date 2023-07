Opel macht Werk in Wien dicht - weiteres Werk von Schließung bedroht

Wegen der steigenden Nachfrage nach Elektroautos stellt Opel die Produktion in Österreich ein. Die Opel-Mutter Stellantis droht mit der Schließung eines weiteren Werks, sollte die Politik nicht handeln.

Wien - Das Opel-Werk in Wien-Aspern steht vor seinem endgültigen Aus. Das teilte der Opel-Mutterkonzern Stellantis mit. Betroffen sind 300 Beschäftigte, die dort mechanische Getriebe für Verbrennermotoren fertigen. Es ist das Ende eines schleichenden Niedergangs.

Opel schließt Werk in Wien: schon 2020 wurde die Produktion von Motoren eingestellt

An dem Standort wurde Anfang der 80er Jahre die Produktion aufgenommen. Zu Blütezeiten waren dort über 2000 Mitarbeiter beschäftigt. Neben Getrieben wurden dort auch Motoren gefertigt, deren Produktion allerdings 2020 eingestellt wurde. Schon damals mussten 300 Beschäftigte gehen. Ursache war, dass Opel in Deutschland rapide Marktanteile verloren hat.

Eine Entwicklung, die sich weiter fortgesetzt hat. Im Jahr 2022 wurden in Europa gut 428.000 Opel-Pkw neu zugelassen, ein Minus von zwölf Prozent. Der Marktanteil sank dem europäischen Autoverband Acea zufolge um 0,3 Punkte auf 3,8 Prozent.

Opel schließt Werk in Wien: Stellantis will Sozialplan ausarbeiten

Stellantis nennt in einer Mitteilung „den gravierenden Wandel in der Automobilindustrie hin zur Elektromobilität, der durch europäische Regulierungen und die Entwicklung der Kundennachfrage ausgelöst wird“, als Grund. Da die Voraussetzungen für eine nachhaltige Zukunft des Werkes Aspern nicht gegeben seien, werde ein Projekt für das schrittweise Auslaufen der Produktionsaktivitäten im Werk entwickelt. Was mit dem Standort selbst passieren soll, ist noch offen.

Für die Belegschaft kündigte Stellantis „eine Reihe von sozialen Maßnahmen“ an, darunter Umschulungen und ein eigens eingerichtetes Jobcenter. In enger Abstimmung mit den Betriebsräten soll in den kommenden Wochen ein umfassender Sozialplan ausgearbeitet werden.

Stellantis droht mit der Schließung des Vauxhall-Werks in Ellesmere Port: Schuld hat der Brexit-Vertrag

Ein weiteres Werk von Opel scheint auf der Kippe zu stehen, wie das Handelsblatt berichtet. Dabei handelt es sich um das Vauxhall-Werk in Ellesmere Port, in dem der Astra Fünftürer und der Astra Sports Tourer gefertigt werden. Ursache sind die sogenannten Ursprungsregeln, nach denen ab 2024 mindestens 45 Prozent des Wertes von Elektroautos aus dem Vereinigten Königreich oder der EU stammen müssen, damit Fahrzeuge weiterhin zollfrei in die EU exportiert werden können.

Opel sieht sich nicht in der Lage, diese Ursprungsregeln einzuhalten, nachdem die Rohstoffkosten aufgrund von Corona und der Energiekrise gestiegen sind. Stellantis hat von der britischen Regierung eine Nachverhandlung des Brexit-Handelsvertrags mit der EU gefordert. Die aktuelle Regelung müsse bis 2027 verlängert werden.