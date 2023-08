Pendler-Paradies Schweiz: So viel mehr Geld können Sie im Nachbarland verdienen

Gehälter 70 Prozent höher

Immer mehr Deutsche arbeiten in der Schweiz, aber leben in Deutschland. Dafür gibt es auch gute Gründe: In der Schweiz gibt es deutlich höhere Gehälter.

München – Das Gehalt aus der Schweiz beziehen und gleichzeitig von den niedrigeren Lebenshaltungskosten in Deutschland profitieren: So leben tausende Menschen vor allem in Süddeutschland, 2021 waren es rund 50.000 Grenzgänger, 2022 stieg diese Zahl auf 65.000. Das kann man auch gut nachvollziehen, denn im Nachbarland liegt das Durchschnittseinkommen laut Gehaltsreporter bei 80.000 Schweizer Franken (ca. 83.000 Euro) im Jahr und damit 70 Prozent höher als in Deutschland. Auf den Monat gerechnet sind das 6600 CHF (6850 Euro) brutto.

Lebenshaltungskosten sind in der Schweiz deutlich teurer

Dass die Gehälter in der Schweiz so viel höher sind, lässt sich einfach nachvollziehen. Im Alpenstaat sind die Lebenshaltungskosten auch 30 bis 40 Prozent höher als hierzulande. Dazu lohnt sich ein Blick auf den sogenannten Big-Mac-Index: Hier werden die Preise für einen durchschnittlichen Burger in über 50 Ländern der Welt miteinander verglichen. Und darin sieht man: 2023 kostet ein Burger in der Schweiz umgerechnet 7,26 Dollar. Das Land führt damit die Weltrangliste an. Danach kommen Uruguay, Norwegen, Schweden und Dänemark. Die Eurozone liegt auf Platz sechs mit einem Burgerpreis von rund fünf Dollar.

+ Geldregen: In der Schweiz kann man deutlich mehr verdienen als in Deutschland © Sergey Nivens/Imago

Es ist daher ganz logisch, dass die Gehälter entsprechend höher sind. Und auch die Steuersätze können niedriger ausfallen. In der Schweiz entscheiden die Kantone eigenständig über den Steuersatz. Es gibt also Niedrigsteuerkantone mit Steuersätzen von 17 Prozent – aber auch Kantone, deren Steuersätze ähnlich hoch wie in Deutschland sind.

Faustregel zur Berechnung des Einkommens in der Schweiz

Wie viel mehr Geld kann man also in der Schweiz verdienen? Um die Gehälter zwischen der Schweiz und Deutschland annähernd zu vergleichen, hat der Gehaltsreporter eine Berechnungsformel erstellt. So werden Gehälter bis 70.000 Euro brutto mit einem Faktor 1,6 bis 1,7 multipliziert, um anschließend für diesen Betrag statt Euro dann Franken zu nehmen. Also zum Beispiel:

50.000 Euro x 1,6 = 80.000 CHF (83.000 Euro) 50.000 Euro x 1,7 = 85.000 CHF (88.000 Euro)

Bei Berufen mit Gehältern über 70.000 Euro brutto beträgt der Multiplikationsfaktor eher 1,5, so das Portal. Die Berechnung soll nur als grobe Faustregel betrachtet werden – in verschiedenen Branchen und Positionen können die Gehälter auch anders ausfallen.

Ärzte verdienen in der Schweiz 15.000 CHF im Monat

Laut dem Portal Grenzgänger Experten wird in den folgenden Branchen durchschnittlich am meisten verdient, mit 9630 CHF (10.000 Euro) brutto im Monat:

Finanzen

Pharmaindustrie

Versicherungen

Unternehmensberatung

Ärzte und Ärztinnen können in der Alpenrepublik im Schnitt 15.000 CHF (15.500 Euro) brutto im Monat nach Hause nehmen, Lehrer und Lehrerinnen werden demnach mit rund 8570 CHF (8900 Euro) brutto vergütet.

Damit ist wenig überraschend, dass Grenzgänger, die ein Schweizer Gehalt beziehen, aber in Deutschland leben, schon fast ein Luxusleben führen können. 70 Prozent mehr Geld verdienen, aber 40 Prozent weniger ausgeben müssen – ein attraktives Angebot.

