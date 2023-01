Pension vs. Rente: So groß sind die Unterschiede zwischen Beamten und Angestellten

Von: Lisa Mayerhofer

Im Durchschnitt erhalten Beamte als Pensionäre eine bessere Altersvorsorge als Arbeitnehmer, die die gesetzliche Rente erhalten.

Pensionäre erhalten im Schnitt viel mehr Geld als Rentner. Die Forderungen nach einer „Generalüberholung“ des Systems werden wieder immer lauter.

München – Es ist ein offenes Geheimnis: Im Durchschnitt erhalten Beamte als Pensionäre eine bessere Altersvorsorge als Arbeitnehmer, die die gesetzliche Rente erhalten. Da das Rentenniveau derzeit bei 48 Prozent liegt, müssen Rentner nämlich im Alter mit etwas weniger als der Hälfte des bisherigen Einkommens auskommen.

Bartsch: „Nicht die Pensionen sind zu hoch, sondern die Renten zu niedrig“

Knapp über die Hälfte der Rentner bekomme jeden Monat sogar weniger als 1000 Euro aus der Rentenkasse ausgezahlt, wie die Augsburger Allgemeine unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken berichtet.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch beklagte ein Missverhältnis zwischen Pensionen und Renten: „Wenn 82 Prozent der Renten im Land unter 1500 Euro liegen, gleichzeitig aber mehr als 70 Prozent der Pensionen oberhalb von 2000 Euro, ist der Befund klar: Am Ende eines langen Arbeitslebens gibt es eine Zweiklassengesellschaft im Alter.“

Die Rente brauche eine „Generalüberholung“, um den Lebensstandard im Alter sichern zu können, sagte Bartsch. „Nicht die Pensionen sind im Schnitt zu hoch, sondern die Renten zu niedrig.“ Die Mindestrente müsse bei 1200 Euro netto liegen.

Für eine hohe Rente muss man lange Zeit viel Geld einzahlen

Im Durchschnitt lag die Regelaltersrente 2021 in Deutschland nach allen Abzügen bei Männern bei etwa 1200 Euro, bei Frauen nur bei 856 Euro. Jeder fünfte Rentner oder Rentnerin erhält nach Angaben des Bundessozialministeriums monatlich sogar weniger als 500 Euro.

Wer seine Rentenbezüge erhöhen will, muss über einen langen Zeitraum hohe Beiträge in die gesetzliche Rente einzahlen, also über viele Jahre hinweg gut verdienen. Wer beispielsweise wegen der Pflege der Kinder oder Angehörigen nicht so viel arbeiten kann, oder unterdurchschnittlich verdient, muss mit einer eher mageren Rente rechnen.

Darüber hinaus ist die gesetzliche Rente gedeckelt, damit Spitzenverdiener im Ruhestand nicht übermäßig viel Geld ausgezahlt bekommen. Die maximale Rente, die man erhalten kann, liegt bei 3241,80 Euro im Monat – dabei muss man aber 45 Jahre lang ein absolutes Spitzengehalt abgeräumt haben. Tatsächlich haben das laut der Deutschen Rentenversicherung 2021 nur 40 Rentner in Deutschland erreicht: Sie haben monatlich mehr als 3000 Euro Rente ausbezahlt bekommen.

Pensionen bei Beamten im höheren Dienst im Durchschnitt bei knapp 5000 Euro

Bei Beamten sieht es rosiger aus als bei Rentnern: Hier richtet sich die Pension nach dem letzten ruhestandsfesten Gehalt und der Beschäftigungsdauer. Dabei können Pensionäre maximal 71,75 Prozent vom letzten Gehalt erhalten, was allerdings erst nach 40 Jahren Beschäftigung erreicht wird. Laut der Rheinischen Post liegt der durchschnittliche Ruhegehaltssatz aktuell bei 65,6 Prozent – also immer noch deutlich höher als bei Rentnern.

Damit fallen die Pensionen der Staatsdiener im Schnitt auch besser aus: 2021 erhielten Beamte im mittleren und einfachen Dienst durchschnittlich 2318 Euro Pension, Beamte im gehobenen Dienst 3339 Euro und im höheren Dienst 4973 Euro, berichtet der Versicherungsbote.

Würden alle anderen Bürger die durchschnittlichen Altersbezüge von Beamten erhalten, müssten sie dafür mindestens 78 Jahre arbeiten, postuliert die Bild dazu und bezieht sich dabei auf Zahlen des Bundesinnenministeriums. Allerdings muss man bei diesem Vergleich beachten, dass die Pensionen für Beamte auch Leistungen enthalten, die bei Angestellten einer betrieblichen Altersvorsorge entsprechen würden. Dazu kommt, dass Pensionäre, die in der Regel privat versichert sind, ebenso im Ruhestand die Beiträge zur Krankenversicherung selbst zahlen müssen – auch wenn der Staat meist 70 Prozent der Krankheitskosten über Beihilfen abdeckt. Bei Rentnern wird der Beitrag zur Krankenversicherung zur Hälfte von der Rentenkasse übernommen.

Mit Material der dpa und AFP