Landkreis-Ranking: Wo sich Photovoltaikanlagen am meisten lohnen

Von: Patricia Huber

Ob sich der Bau einer Photovoltaikanlage lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Auch der Standort ist entscheidend, wie eine Analyse nun zeigt.

München – Die gestiegenen Energiepreise im vergangenen Jahr haben viele Hauseigentümer zum Umdenken bewegt. Dadurch, dass die Strompreise sich bei den meisten Anbietern deutlich erhöht haben, haben auch immer mehr auf die ganz eigene Stromproduktion gesetzt – und zwar mit Photovoltaikanlagen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) im Juni mitteilte, ist die Zahl der Anlagen im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent gestiegen. Während es im März 2022 noch 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen in Deutschland gab, so waren es im März 2023 bereits 2,6 Millionen.

Solaranlage: Nicht nur der Standort entscheidet über Rentabilität

Hinzu kommt, dass diese Statistik nur Anlagen miteinbezieht, die in die Netze der öffentlichen Versorgung einspeisen und über einen Stromzähler verfügen. Die Statistik zeigt also eindeutig: Stromerzeugung durch die Kraft der Sonne wird immer beliebter. Aber lohnt sich für jeden Hauseigentümer eine Solaranlage? Das ist von vielen Faktoren abhängig – nicht nur von der Zahl der Sonnenstunden am Wohnort.

Die Solaranlagen-Plattform Otovo hat mit verschiedenen Kriterien überprüft, wo in Deutschland sich die Installation einer Photovoltaikanlage besonders lohnt. Berücksichtigt wurden dabei natürlich die Sonnenstunden am entsprechenden Ort, die Globalstrahlung, die Photovoltaik-Ausbauquote und die PV-Leistung pro Einwohner. Die beiden letzteren Faktoren sind relevant für die Netzstabilität und somit auch für die eigene Stromproduktion. Zudem wurden noch die Eigentumsquote und die Kosten pro erzeugte Kilowattstunde für den PV-Besitzer miteinbezogen.

Aus all diesen Faktoren wurde der Solar-Index berechnet. Je höher dieser ausfällt, desto besser ist das Solar-Potenzial am Standort.

Solaranlagen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Doch auch der Wohnort spielt bei der Rentabilität eine Rolle. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Solar-Index: Wo sich eine Photovoltaikanlage am meisten lohnt

In der folgenden Tabelle können Sie die Solar-Index-Abstufungen der einzelnen Bundesländer und deren Top 3 Landkreise pro Bundesland ablesen:

Überdurchschnittlich gute Solaranlagen-Bedingungen bieten also Baden-Württemberg und Bayern mit einem Gesamtscore von 6,9. Dicht gefolgt vom Saarland (6,6) und Brandenburg (6,3).