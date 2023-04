DRV-Präsidentin verspricht: Rente vor „ordentlichem“ Anstieg - Tabelle zeigt, wie viel es ab Juli gibt

Von: Patricia Huber

Die Zahl der Rentner:innen in Deutschland steigt immer weiter. Trotzdem sieht die Kassenlage gut aus, erklärt die Präsidentin der Rentenversicherung und macht Hoffnung auf eine weitere, spürbare Erhöhung.

Berlin – Die hohe Inflation belastet nahezu jeden deutschen Haushalt. Besonders schwierig ist die Lage derzeit auch für viele Rentner:innen. Denn viele leben von einer ohnehin recht geringen Rente. Doch nun gibt es eine gute Nachricht für alle Ruheständler.

Rente: Kasse mit 3,4 Milliarden Euro Überschuss

Wie die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung (DRV), Gundula Roßbach, gegenüber der Bild am Sonntag erklärt, verbucht die Rentenkasse steigende Einnahmen. Im vergangenen Jahr gab es sogar einen Überschuss von 3,4 Milliarden Euro. „Die Kassenlage sieht sehr gut aus“, machte sie klar.

Darüber dürfen sich ab Juli rund 21 Millionen Rentner freuen. Die jährliche Rentenanpassung wird laut Roßbach auch in diesem Sommer „wohl ordentlich ausfallen“. Zum 1. Juli steigt die Rente in Westdeutschland um 4,39 Prozent, in den neuen Bundesländern um 5,86 Prozent, kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Mitte März an.

„Die bisherigen Tarifabschlüsse lassen zudem erahnen, dass die Senioren auch in den kommenden Jahren auf einen Rentenaufschlag hoffen können“, sagte Roßbach. Die Rentensteigerungen richten sich nach der Lohnentwicklung im Land.

„Rente ist und bleibt stabil“: Auch Beiträge dürften vorerst nicht steigen

„Die Zahlen beweisen: Die Rente ist stabil und bleibt stabil“, sagte Roßbach. Als Gründe für die Entwicklung nannte sie die steigende Zahl an Zuwanderern und die Lebenserwartung. Diese werde nach den aktuellen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes künftig weniger stark ansteigen als bisher erwartet.

Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung: Gundula Roßbach. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Die Rentenbeiträge werden ihren Angaben zufolge bis 2026 stabil bleiben. Danach wird mit einem Anstieg gerechnet. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte versichert, dass der Beitragssatz auch nach dem Auslaufen der bis 2025 geltenden Obergrenze nicht rapide in die Höhe schnellen wird und von einem leichten Anstieg gesprochen. (ph/dpa)