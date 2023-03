Länger arbeiten, später in Rente? Neue Studie zeigt, was sich junge Menschen wünschen

Von: Lisa Mayerhofer

Vor allem jüngere Umfrage-Teilnehmer wünschen sich ein niedrigeres Renteneintrittsalter (Symbolbild) © Westend61/IMAGO

Die Rente muss reformiert werden. Arbeitgebervertreter und Experten bringen deshalb eine Erhöhung des Renteneintrittsalters ins Spiel. Eine aktuelle Umfrage zeigt, was die junge Generation davon hält.

Berlin – Arbeitgeber machen immer stärker Druck, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Aktuell fordert der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, längere Arbeitszeiten – und mehr Lust auf Arbeit. „Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit“, sagte er dem Fachinformationsdienst Table.Media.

Arbeitgeber: Rente mit 63 eine „offenkundige Fehlleistung der Politik“

Die Realität sei: „Wir werden länger arbeiten müssen“. Eine gute Work-Life-Balance „bekommt man auch mit 39 Stunden Arbeit in der Woche hin“, sagte Kampeter weiter. In den Schulen müsse Leistung deshalb wieder eine größere Rolle spielen, forderte der Verbandsvertreter. „Leistung ist was wert. Mehr noch: Wir brauchen Leistung.“

Zugleich fordert Kampeter „Kitaplätze für alle“, denn in dieser Phase werden die Grundlagen gelegt. Die Rente mit 63 nannte der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete eine „offenkundige Fehlleistung der Politik“. Doch genau diese erfreut sich nicht nur bei den Älteren großer Beliebtheit – auch die Jüngeren wollen lieber früher als später in Rente gehen, zeigt eine aktuelle Studie.

Umfrage: Vor allem jüngere Teilnehmer wünschen sich niedrigeres Renteneintrittsalter

In der Umfrage, die vom Meinungsforschungsinstituts Civey für den Business Insider durchgeführt wurde, sprechen sich die meisten Befragten für einen früheren Renteneintritt aus. 38 Prozent gaben demnach an, dass das reguläre Renteneintrittsalter bei 65 Jahren liegen sollte. Ein Viertel wünschte sich einen Ruhestand ab 63 Jahren, während nur 16 Prozent einen Renteneintritt ab 67 Jahren für richtig halten. Sechs Prozent sprachen sich für die Rente mit 70 Jahren oder älter aus.

Dabei befürworten laut den Umfrageergebnissen vor allem die jüngeren Teilnehmer ein niedrigeres Renteneintrittsalter. Die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen ist für eine Rente ab 63 Jahren. Alle anderen Altersgruppen sprachen sich in der Mehrheit für einen Ruhestandsbeginn bei 63 oder 65 Jahren aus.

Länger als bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter zu arbeiten, das kommt für die Hälfte der Teilnehmer dagegen nicht infrage. Nur ein Drittel erklärte sich „auf jeden Fall“ oder „eher“ dazu bereit, auch nach dem regulären Renteneintrittsalter weiter arbeiten zu wollen.

Erhöhung des Renteneintrittsalters unbeliebte Maßnahme

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen auch: Eine Mehrheit ist gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters und würde lieber früher als später in Rente gehen. Zwar pochen immer mehr Experten und Arbeitgebervertreter auf einen späteren Ruhestandsbeginn – doch wahrscheinlich wird es schwer, diesen politisch durchzusetzen. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) spricht sich vehement gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters aus.

