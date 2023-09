Rente in Deutschland: Leistungen für Ausländer im Faktencheck

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Ebenso wie für deutsche Staatsangehörige gilt auch für Ausländer in Deutschland: Nur wer einzahlt, bekommt im Alter Leistungen aus der Rentenversicherung. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Das deutsche Sozial- und Rentensystem ist kompliziert. Dabei kann es zu Gerüchten und Vorbehalten kommen, die sich als falsch erweisen – vor allem, wenn es um Leistungen für Ausländer geht.

Berlin – Im vergangenen Jahr erreichte die Nettozuwanderung in Deutschland einen Rekordwert. Der Hauptgrund dafür waren laut Statistischem Bundesamt die Schutzsuchenden aus der Ukraine. Doch wenn es viel Zuwanderung gibt, kocht auch die Neiddebatte in Deutschland immer wieder hoch. In sozialen Netzwerken wird dann beispielsweise behauptet, einheimische Rentenzahler würden gegenüber ausländischen Staatsbürgern benachteiligt. Doch das ist absolut falsch. Ein Faktencheck.

Bekommen Ausländer leichter Rente als Deutsche? Antwort: Nein

Behauptung: Alle älteren Ausländer haben sofort Rentenanspruch in Deutschland.

Bewertung: Falsch.

Fakten: Ebenso wie für deutsche Staatsangehörige gilt auch für Ausländer in Deutschland: Nur wer einzahlt, bekommt im Alter Leistungen aus der Rentenversicherung. Grundsätzlich können deutsche Rentenansprüche frühestens nach fünf Jahren Beitragszahlung (sogenannte Mindestversicherungszeit) und dem Erreichen des gesetzlich vorgeschriebenen Eintrittsalters in die Rente entstehen.

„Das gesetzlich vorgeschriebene Renteneintrittsalter variiert – je nach Art der Altersrente – zwischen 63 und 67 Jahren“, heißt es dazu von der Deutschen Rentenversicherung.

Dürfen Geflüchtete aus der Ukraine früher in Rente? Antwort: Nein

Behauptung: Ukrainische Geflüchtete dürfen in Deutschland früher Rente beziehen als deutsche Staatsbürger.

Bewertung: Falsch.

Fakten: Die Bundesrepublik hat mit dem Nicht-EU-Land Ukraine kein Sozialversicherungsabkommen. Das heißt: In der Ukraine zurückgelegte Zeiten werden bei der Errechnung der Mindestversicherungszeit für eine Rente in Deutschland nicht berücksichtigt.

Erworbene Versicherungszeiten aus anderen EU-Ländern sowie aus Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz werden beim Rentenanspruch allerdings durchaus berücksichtigt. Zudem gibt es unterschiedliche Sozialversicherungsabkommen mit mehreren Ländern. Die Ukraine gehört aber eben nicht dazu.

Lediglich für den sehr kleinen Personenkreis der Spätaussiedler aus der Ukraine gilt eine Ausnahme. Bei ihnen werden zurückgelegte Zeiten als deutsche Versicherungszeiten anerkannt. Aber auch hier gelten die üblichen Altersgrenzen.

Mit Material der dpa