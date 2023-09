Rente mit 57 für Ukraine-Geflüchtete: Rentenversicherung warnt vor Fake-News

Von: Patricia Huber

Die Deutsche Rentenversicherung warnt vor Falschinformationen über das Renteneintrittsalter für ukrainische Geflüchtete.

Berlin – Das Renteneintrittsalter ist ein viel diskutiertes Thema. Während viele Regierungen eine Anhebung des Alters aufgrund des Fachkräftemangels planen, so planen etliche Arbeitnehmer einen früheren Ausstieg aus dem Arbeitsleben. Eine explosive Mischung, die in Frankreich in diesem Jahr bereits zu massiven Protesten und Ausschreitungen geführt hat. Wenn bei dieser heiklen Thematik dann auch noch Falschmeldungen ins Spiel kommen, kann die Stimmung schnell kippen.

Rente mit 57 für ukrainische Geflüchtete? DRV warnt vor Fake-News

Doch genau dies passiert in Deutschland derzeit. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) warnt nun vor Falschinformationen, die derzeit in sozialen Netzwerken verbreitet werden. Darin wird behauptet, dass geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Deutschland bereits mit 57 Jahren in den Ruhestand gehen könnten. Dies ist jedoch nicht korrekt. Auch für Geflüchtete gilt das Mindestrentenalter von 63 Jahren, wenn die 35 Jahre Anrechnungszeit erreicht werden. Die frühe Rente ist aber auch nur mit Abschlägen möglich. Das reguläre Renteneintrittsalter wird je nach Geburtsjahr derzeit auf 67 Jahre angehoben.

Wer aus dem Ausland kommt und in Deutschland Rente beziehen möchte, muss genau dieselben Voraussetzungen erfüllen wie deutsche Staatsbürger. „Das gesetzlich vorgeschriebene Renteneintrittsalter variiert – je nach Art der Altersrente – zwischen 63 und 67 Jahren“, erklärt die DRV.

Rentenansprüche in Deutschland: Ukrainer müssen diese erwerben

Außerdem gilt: Rentenansprüche müssen erst erworben werden. Heißt also, man muss vorerst mindestens fünf Jahre in die Rentenkasse einzahlen, ehe man Ansprüche erhält. Aber: Die Mindestversicherungszeit kann auch durch Anrechnung von Versicherungszeiten aus EU-Mitgliedsstaaten erreicht werden. Die Ukraine fällt nicht darunter und hat auch kein Sozialversicherungsabkommen mit Deutschland geschlossen. Somit haben Geflüchtete Ukrainer hier das Nachsehen.

Eine Ausnahme gibt es allerdings. Diese betrifft jedoch nur einen sehr kleinen Personenkreis. Und zwar Menschen, die nach dem Bundesvertriebenengesetz als Spätaussiedler gelten. Hier werden die in der Ukraine erworbenen Zeiten als deutsche Versicherungszeit anerkannt. Jedoch gilt auch hier dieselbe Altersgrenze wie für deutsche Staatsbürger. (ph)