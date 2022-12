Traum von der Rente mit 60: So regeln Deutschlands Nachbarn das Eintrittsalter

Von: Patricia Huber

Der frühe Renteneintritt wird in Deutschland immer beliebter. Doch wie regeln unsere Nachbarländer den Einstieg in den Ruhestand? Eine Übersicht.

Berlin – Das Renteneintrittsalter ist in vielen Ländern ein heiß diskutiertes Thema. In Deutschland plädieren besonders Arbeitnehmer in körperlich belastenden Berufen für ein niedrigeres Eintrittsalter in den Ruhestand. Arbeitgeber und Politiker hingegen sprechen sich für eine spätere Rente aus. Erst kürzlich plädierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für weniger vorzeitige Renteneintritte. „Es gilt, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Sonntag (11. Dezember).

Renteneintrittsalter: Ab diesem Alter darf man bei Deutschlands Nachbarn in den Ruhestand

Das Regelalter für den Renteneintritt wird in Deutschland seit 2007 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Immer mehr Menschen machen allerdings von der abschlagsfreien Rente ab 63 für besonders langjährig Versicherte Gebrauch. Doch wie ist der Renteneintritt in unseren Nachbarländern geregelt?

Die folgende Tabelle zeigt, wann unsere Nachbarn in der Regel ohne Abschläge in Rente gehen dürfen:

Bei der Tabelle handelt es sich um eine vereinfachte Darstellung. Häufig gibt es in den einzelnen Ländern noch Sonderregelungen – wie auch in Deutschland mit der Rente für besonders langjährig Versicherte. Diese wurden in der Übersicht nicht mit einbezogen.

Rente: In zwei Ländern gibt es noch Unterschiede zwischen Frauen und Männern

Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass es hier keinen europäischen Einheitsweg gibt. Während in Polen und Österreich Frauen derzeit nur bis zum 60. Lebensjahr arbeiten müssen, gelten in den anderen Nachbarländern bereits einheitliche Regelungen für Männer und Frauen.

In der Schweiz wurde erst in diesem Jahr beschlossen, dass auch Frauen erst mit 65 ohne Abschläge in Rente gehen können. Zuvor lag die Grenze bei 64. Zudem soll das Renteneintrittsalter beispielsweise in den Niederlanden und in Dänemark künftig an die Entwicklung der Lebenserwartung angepasst werden. Sollte diese also steigen, steigt auch das Renteneintrittsalter.

Diese kann sich nämlich je nach Land, in dem man lebt, stark unterscheiden. Eurostat-Daten zufolge leben Frauen in Frankreich nach ihrem 65. Geburtstags im Durchschnitt noch 23,7 Jahre. Frauen in Polen bleiben dann jedoch nur noch 20,5 Jahre. Zum Vergleich: Eine Frau, die in Deutschland mit 65 in den Ruhestand geht, hat noch circa 21,3 Jahre, in denen sie ihre Rente auskosten kann. (ph)