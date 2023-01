Streit um neue Renten-Pläne: Wer viel einzahlt, wird bestraft

Von: Klaus Rimpel

Teilen

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer möchte an der Rente schrauben. Wer viel einzahlt, sollte ihrer Meinung nach nicht automatisch viel erhalten. Sozialverbände kritisieren diese Forderung.

München – Die Münchner Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Schnitzer hat eine Debatte darüber ausgelöst, die Rente von den Löhnen abzukoppeln. „Wir sollten besonders hohe Renten künftig abschmelzen“, sagte Schnitzer der Süddeutschen Zeitung (SZ). „Wer üppige Rentenansprüche erarbeitet hat, bekäme dann etwas weniger.“ Bisher sind die Renten an die Löhne gekoppelt. „Das sollte sich ändern“, erklärte Schnitzer. „Die Renten sollten nicht mehr so stark steigen wie die Löhne.“

Wirtschaftsweise: Rente sollen von Löhnen abgekoppelt werden

Davon sind laut der Wirtschaftsweisen in erster Linie die betroffen, die besonders lange Rente beziehen. „Und dies sind erfahrungsgemäß reichere Menschen, denn Besserverdienende leben im Durchschnitt deutlich länger und haben weitere Einkommensquellen.“

Zudem sollte unter den Rentnern umverteilt werden. „Wer doppelt so viel in die Rentenkasse einzahlt, sollte nicht mehr automatisch doppelt so viel herausbekommen“, sagte die Münchner Wirtschaftswissenschaftlerin. Die Vorschläge sind vor allem deshalb brisant, weil Schnitzer die Vorsitzende der fünf Wirtschaftsweisen ist, die im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Bundesregierung berät.

Das sind die fünf Wirtschaftsweisen Fotostrecke ansehen

Rente in der Ampel-Koalition: „Das wird aufgeschoben, bis es nicht mehr geht“

Schnitzer ist überzeugt, dass deutlich weitergehende Schritte als bisher geplant nötig seien, um das deutsche Rentensystem zu sichern. „Wenn man das Rentenniveau so wie geplant halten will und gleichzeitig die Beitragssätze begrenzen, dann müsste noch viel mehr Geld aus dem Bundeshaushalt in die Rentenkasse fließen“, erklärte Schnitzer in der SZ. Derzeit zahle der Bund pro Jahr bereits 110 Milliarden Euro für die Renten, ein Viertel des Haushalts. „Wenn wir es so laufen lassen, müsste der Bund in 25 Jahren mehr als die Hälfte des Haushalts dafür ausgeben.“

In der Ampelkoalition stoßen diese Forderungen auf Ablehnung. Der SPD-Rentenexperte Martin Rosemann erklärte der tz, dass Senioren gesetzlich vor einer Rentenkürzung geschützt seien: Für die Rentenversicherung gelte „das verfassungsrechtlich geschützte Äquivalenzprinzip: Demzufolge müssen den eingezahlten Beiträgen entsprechende Leistungen gegenüberstehen.“ Die Wirtschaftsweise Schnitzer meint dazu, die Politik traue sich nicht an das Renten-Thema heran. „Das wird aufgeschoben, bis es nicht mehr geht“, sagte Schnitzer. Aber auch der Sozialverband VdK lehnt Schnitzers Forderungen ab: „Der Vorschlag von Frau Schnitzer klingt wie eine doppelte Rentenkürzung“, erklärte VdK-Präsidentin Verena Bentele. „Diese Umverteilung unter den Rentnern löst aus meiner Sicht nicht das Finanzierungsproblem in der Rentenversicherung.“

Das Renteneintrittsalter steigt seit Jahren – aber die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer fürchtet trotzdem, dass ohne Kürzungen bei hohen Renten das System kollabiert. © AFP

VdK-Chefin: Problem liegt nicht in der Rente, sondern bei den hohen Pensionen

Das zentrale Problem im Bereich der Alterssicherung liege nicht in den hohen Renten, sondern in den zum Teil sehr hohen Pensionen, so die VdK-Chefin weiter. Ohnehin würden nur wenige hundert Senioren eine Rente von mehr als 3000 Euro brutto erhalten. „Diese Menschen haben mindestens 50 Jahre eingezahlt“, so Bentele.

Wer 45 Jahre immer den Höchstbetrag in die Rentenkasse eingezahlt hat, bekommt 2022 rund 2962 Euro brutto oder 2636 Euro netto. „Bei Beamten ist es eher der Normalfall, dass sie mehr als 3000 Euro Pension bekommen“, so Bentele weiter. „Laut Statistischem Bundesamt lag 2022 das Ruhegehalt für Pensionäre des öffentlichen Dienstes bei durchschnittlich 3170 Euro brutto.“

2962 Euro brutto bekommen Rentner, die 45 Jahre lang den Höchstbetrag eingezahlt haben.

Vor diesem Hintergrund fordert Bentele eine grundsätzliche Reform der Rentenversicherung, indem alle Erwerbstätigen, also auch Beamte, Politiker und Selbstständige in die Rentenversicherung einbezogen werden: „Mehr Beitragszahler, die gleichzeitig höhere Beiträge zahlen, führen zu mehr Einnahmen in das gesetzliche Rentensystem“, so die VdK-Präsidentin.