„Über dem Niveau von 2023“ – Tabelle zeigt: So hoch könnte Ihre Rente 2024 ausfallen

Die Lohnentwicklung in Deutschland könnte Rentnern 2024 eine freudige Überraschung bescheren. Eine deutliche Rentenerhöhung ist in Sicht.

München – Die Inflationsrate in Deutschland liegt derzeit immer noch bei über sechs Prozent (Stand: August 2023). Wenn man nur die Verbraucherpreise bei Nahrungsmitteln betrachtet, sogar bei neun Prozent. Diese Preissteigerungen machen sich auch in den Geldbeuteln der Verbraucher bemerkbar. Besonders schwierig ist die Lage auch für Rentner. Sie können schließlich nicht auf Tarifverhandlungen oder eine Gehaltserhöhung hoffen.

Rente: Ökonomen rechnen mit bis zu sechs Prozent mehr 2024

Es gibt aber auch gute Nachrichten für Renten-Beziehende. Denn die Anpassung der Renten hängt an der Lohnentwicklung in Deutschland. Heißt also: Wenn die Löhne steigen, steigen auch die Renten. Im 2. Quartal 2023 lag der Nominallohnindex bei 6,6 Prozent, im ersten noch bei 5,6 Prozent. Mit den Tariferhöhungen in vielen Branchen dürfte sich dieser Trend auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen.

Damit wird voraussichtlich auch die Rente 2024 wieder deutlich steigen. Die letzte Erhöhung gab es zum 1. Juli 2023. Zu diesem Stichtag wurden die Renten im Westen um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent angehoben. Im kommenden Jahr dürfte das sogar noch mehr werden, wie auch der Wirtschaftsweise Martin Werding im Interview mit IPPEN.MEDIA vermutet. „Die Anpassung orientiert sich an der durchschnittlichen Lohnsteigerung in diesem Jahr. Grob überschlagen lägen wir damit über dem Niveau von 2023“, machte der Ökonom klar.

Aber auch andere Experten rechnen mit einem starken Anstieg. So beispielsweise Renten-Experte Bernd Raffelhüschen: „Ab Mitte 2024 bekommen Rentner ein Plus von mindestens 5,5 bis 6 Prozent“, prognostizierte er gegenüber der Bild. Ähnlich optimistisch zeigt sich Professor Jens Boysen-Hogrefe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Auch er hält sechs Prozent für möglich, wie er der Zeitung sagte.

Rente 2024: So hoch könnte sie ausfallen

Doch wie wirkt sich das konkret auf die Renten aus? Wir haben zwei Musterbeispiele berechnet: Eine Rentenanpassung von fünf Prozent und eine in Höhe von sechs Prozent. In der folgenden Tabelle können Sie dann ablesen, wie stark ihre Rente mit dieser Erhöhung ansteigen würde.

Wichtig ist aber auch zu betonen, dass manche Rentner durch eine Rentenerhöhung auch in die Steuerpflicht rutschen können. Zudem müssen noch Sozialabgaben und Versicherungsbeiträge abgezogen werden.