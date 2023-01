Rente von 1200 Euro: Was für Rentner in Deutschland wirklich übrig bleibt

Von: Karolin Schäfer

Auch die Rente muss versteuert werden. Doch wie viel Steuern müssen Rentnerinnen und Rentner zahlen? Das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab.

Kassel – Entgegen der weit verbreitenden Annahme ist die Rente grundsätzlich steuerpflichtig. Im Jahr 2005 wurden noch 50 Prozent der Bruttorente als steuerpflichtiges Einkommen angesetzt. Der Prozentsatz des steuerpflichtigen Teils steigt Jahr für Jahr um zwei Prozentpunkte. Im Jahr 2023 zählen bereits 84 Prozent als steuerpflichtiges Einkommen.

Im Jahr 2040 oder später wird auf die gesamte Rente Einkommenssteuer erhoben. Für alle, die bis 2039 erstmals Rente erhalten, gilt aber ein sogenannter Rentenfreibetrag. Dieser Teil der Rente muss also nicht versteuert werden. „Der Rentenfreibetrag ist ein fester Eurobetrag und bleibt auch in den Folgejahren unverändert“, informierte die Deutsche Rentenversicherung. Der Freibetrag ändert sich auch nicht bei einer späteren Rentenerhöhung. Das berichtet die hna.de.

1200 Euro Rente: Welche Steuern dann gezahlt werden müssen

Das bedeutet aber nicht automatisch, dass auch Beziehende mit einer kleinen Rente Steuern zahlen müssen. An dieser Stelle greift der Grundfreibetrag. Dieser liegt im Jahr 2022 für Alleinstehende bei 10.347 Euro. Dadurch soll das Existenzminimum sichergestellt werden.

Wer beispielsweise 2022 in den Ruhestand geht und eine monatliche Bruttorente von 1000 Euro erhält, hat einen Rentenfreibetrag von 18 Prozent. Dank Freibetrag müssen von den insgesamt 12.000 Euro im Jahr nur 9840 Euro versteuert werden. Damit würde die Person aber auch unter dem Grundfreibetrag fallen, weshalb die Rente nicht versteuert werden muss. Dazu kommen dann noch die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

1200 Euro Rente: So viele Steuern müssen Rentnerinnen und Rentner zahlen

Die durchschnittliche Rentenhöhe bei Männern im Jahr 2021 lag bei rund 1200 Euro in den alten Bundesländern und 1141 in den neuen Bundesländern, so die Deutsche Rentenversicherung. Die folgende Tabelle zeigt, wie hoch der steuerpflichtige Anteil je nach Jahr des Renteneintrittsalters bei dieser Höhe ausfallen würde:

