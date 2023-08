Rente und Steuern: Hunderte Euro sparen – Wie das geht und wer besonders davon profitiert

Von: Patricia Huber

Wer Rente bezieht, muss in vielen Fällen auch Steuern bezahlen. Doch dieser Betrag kann reduziert werden. Ab einem gewissen Alter winken Steuererleichterungen.

München – Immer mehr Rentnerinnen und Rentner müssen Steuern bezahlen. Das liegt daran, dass der Steuerfreibetrag immer weiter sinkt. Heißt also: Je später man in Rente geht, desto höher ist der zu versteuernde Anteil der Rente. Dies setzt sich bis zum Jahr 2040 fort. Wer dann in den Ruhestand geht, muss seine gesamten Renteneinkünfte versteuern. Daher geben auch immer mehr Senioren nun eine Steuererklärung ab – denn dank Freibeträgen kann hier gespart werden.

Sparen in der Rente: Altersentlastungsbetrag sorgt für Steuererleichterung

So kann auch mit dem Altersentlastungsbetrag die Steuerlast für Rentner gesenkt werden. Diese Erleichterung können alle Personen ab 64 Jahren in Anspruch nehmen. Erstmals genutzt werden kann der Altersentlastungsbetrag in dem Kalenderjahr nach der Vollendung des 64. Lebensjahres, wie die Deutsche Rentenversicherung (DRV) erklärt. Heißt also: Wer im Jahr 2021 das 64. Lebensjahr vollendet hat, kann den Betrag in der Steuererklärung 2022 nutzen.

Durch einen Spar-Betrag können auch Rentner Steuern sparen. © IMAGO/Svetlana Karner

Doch was bringt dieser Altersentlastungsbetrag überhaupt? Durch diese Steuererleichterung können Einkünfte wie beispielsweise Mieteinnahmen oder auch die Riester Rente von der Steuer abgesetzt werden. Wie viel Prozent der Einkünfte abgesetzt werden, hängt dabei vom Geburtsjahr ab. Und auch der Höchstbetrag, bis zu diesem Einkünfte geltend gemacht werden können, richtet sich nach dem Jahr, in dem das 64. Lebensjahr vollendet wird. Wer wie viel von der Steuer absetzen kann, können Sie in folgender Tabelle nachlesen:

Beispiel: Rainer M. besitzt eine Eigentumswohnung, welche er vermietet. Davon erhält er monatlich 700 Euro Mieteinnahmen. Da er 1950 geboren ist, kann er seit dem Jahr 2015 den Altersentlastungsbetrag in Anspruch nehmen. Dieser beträgt in seinem Fall 24 Prozent der Einkünfte bis zu einem Maximalbetrag von 1140 Euro. Somit kann er durch seine Mieteinnahmen leicht den vollen Betrag ausschöpfen.

Altersentlastungsbetrag: Nicht nur für Rentner möglich

Wichtig zu wissen: Der Altersentlastungsbetrag gilt nicht nur für Rentner. Wer trotz Erreichen des Rentenalters weiterarbeitet, kann auch von der Steuerersparnis profitieren. In diesem Fall wird der Betrag sogar direkt bei der Lohnsteuer berücksichtigt. So sparen Betroffene monatlich einen kleinen Anteil ihrer Lohnsteuer. (ph)