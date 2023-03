Renteneintrittsalter im Ausland: Gehen die Deutschen wirklich später in Rente?

In Deutschland geht man mit 66 oder bald sogar mit 67 in Rente, viel später als in den Nachbarländern. Oder? Wie stehen die Deutschen im internationalen Vergleich wirklich da?

Berlin – Gehen die Deutschen wirklich später in Rente als in anderen Ländern? Wenn in Frankreich die Massen auf den Straßen gegen eine Anhebung des Rentenalters auf 64 Jahren gehen, dann wirkt das vielleicht so. Doch der Schein trügt: Die Deutschen gehen gerne früh in Rente – früher, als in vielen anderen Ländern der Welt.

Renteneintrittsalter in anderen Ländern

Die Rentensysteme sind in allen Ländern, die man mit Deutschland gut vergleichen kann, zum Teil sehr unterschiedlich aufgebaut. Daher lassen sich Daten und Fakten schwer vergleichen. Wenn es also in Frankreich heißt, das reguläre Renteneintrittsalter sei aktuell 62, dann ist das nur ein Teil der Wahrheit. Um in Frankreich mit 62 Jahren in Rente zu gehen, muss der Arbeitnehmer erst 41,5 Beitragsjahre hinter sich gebracht haben. Wer also mit 20 Jahren angefangen hat, in die Rentenkasse einzuzahlen, kann mit 62 aufhören zu arbeiten. Wer ohne Erreichen der 41,5 Beitragsjahre in Frankreich eine abschlagsfreie Rente erhalten will, muss bis 67 warten – genau wie in Deutschland, beziehungsweise hierzulande geht man aktuell sogar noch ein Jahr früher abschlagsfrei in Rente.

Um die Rentensysteme in Europa, Japan und Kanada vergleichbar zu machen, hat der Spiegel auf Basis von Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) die verschiedenen Altersgrenzen für die Rente verglichen. Als Beispiel diente für die reguläre Rente dabei eine Person, die mit 22 Jahren erstmals mit der Einzahlung in die Rentenkasse begann und danach durchgängig versichert war:

Land Frührente Reguläre Rente Dänemark ab 60 ab 65 Deutschland ab 63 ab 66 Finnland ab 63 ab 65 Frankreich ab 62 ab 64 Großbritannien keine ab 66 Italien keine ab 62 Japan ab 60 ab 65 Kanada ab 60 ab 65 Niederlande keine ab 66 Norwegen ab 62 ab 67 Österreich (Frauen) keine ab 60 Österreich (Männer) ab 62 ab 65 Polen (Männer) keine ab 65 Polen (Frauen) keine ab 60 Schweden ab 62 ab 65 Schweiz (Frauen) ab 58 ab 64 Schweiz (Männer) ab 58 ab 65 Spanien ab 63 ab 65

Aus der Tabelle ist klar zu sehen, dass die Deutschen im Durchschnitt wirklich später in den Ruhestand gehen. Das durchschnittliche Renteneintrittsalter liegt international bei 64,4 Jahren. Zudem ist aus der Tabelle ersichtlich, dass die Frührente für besonders langjährig Versicherte in mehreren Ländern überhaupt nicht vorgesehen ist.

Renteneintritt: Große Unterschiede zwischen vorgesehenem Alter und Realität

Soviel also zu den Renteneintrittsaltern ohne Abschläge. Natürlich gibt es aber auch die Möglichkeit, Abschläge in Kauf zu nehmen und dann schon früher in Rente zu gehen. Und davon machen viele Menschen in Deutschland Gebrauch, sodass das durchschnittliche Alter, mit dem die Deutschen in Wirklichkeit in Rente gehen, noch viel niedriger ist. Auch hier hat der Spiegel Daten der OECD für die Analyse verwendet:

Land Renteneintrittsalter im Schnitt Dänemark ~ 64 Deutschland ~ 63 Finnland ~ 63-64 Frankreich ~ 60-61 Großbritannien ~ 63-64 Italien ~ 61-62 Japan ~ 68 Kanada ~ 63-64 Niederlande ~ 63-64 Norwegen ~ 63-65 Österreich ~ 61-62 Polen ~ 60-62 Schweden ~ 65-66 Schweiz ~ 64-65 Spanien ~ 60-61

Die Deutschen gehen also im internationalen Vergleich früher in Rente – obwohl das offizielle Eintrittsdatum höher ist, als in vielen Nachbarländern. In Japan bleiben die Menschen im Schnitt sogar noch länger im Arbeitsleben, als sie es müssten.