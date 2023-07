Rot-gelbes Duett: Heil und Lindner planen große Rentenreform

Von: Patricia Huber

Arbeitsminister Heil und Finanzminister Lindner tüfteln an einer zukunftssicheren Reform der Rente. Was sie planen – und was die Union kritisiert.

Berlin – Das deutsche Rentensystem benötigt dringend Reformen. Dabei sind sich Experten und die Politik einig. Denn mit dem derzeitigen System wird es schwierig werden, die Rente auch für künftige Generationen abzusichern. Daher arbeiten Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) derzeit an einem neuen Rentenpaket, das noch während der Sommerpause vorgelegt werden soll. Ein genaues Datum ist allerdings noch nicht bekannt.

Rente: Heil und Lindner wollen sie „verlässlich gestalten“

Nach Angaben einer Sprecherin des Arbeitsministeriums soll mit dem zweiten Rentenpaket insbesondere „die Haltelinie für das Rentenniveau von 48 Prozent dauerhaft“ gesichert werden, um die gesetzliche Rente „auch für die heute junge Generation verlässlich zu gestalten“. Das berichtet die Rheinische Post. Zugleich werde mit dem „Aufbau eines ergänzenden Generationenkapitals“ die langfristige Beitragssatzentwicklung stabilisiert.

Was ist das Rentenniveau? Das Rentenniveau zeigt die Relation zwischen der Höhe einer Rente (45 Jahre Beitragszahlung auf Basis eines durchschnittlichen Einkommens) und dem durchschnittlichen Einkommen eines Arbeitnehmers. Beträgt das Rentenniveau also 50 Prozent, erhalten Rentner im Schnitt 50 Prozent des durchschnittlichen Einkommens eines Arbeitnehmers. Quelle: Deutsche Rentenversicherung

Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart, das Mindestrentenniveau dauerhaft auf dem derzeitigen Stand von 48 Prozent zu sichern. Den Regierungsplänen zufolge soll die sogenannte Haltelinie beim Rentenniveau, die bis 2025 ein Niveau von 48 Prozent absichert, verlängert werden. Die zweite Haltelinie, mit der verhindert werden soll, dass der Beitragssatz über 20 Prozent steigt, soll dagegen nach 2025 nicht fortgeführt werden.

Rentenreform der Ampel: Union übt scharfe Kritik

Scharfe Kritik an den Renten-Plänen von Heil und Lindner äußerte die Union. Besonders den demografischen Wandel sieht der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion Stephan Stracke (CSU) als Herausforderung. Dadurch werde das Rentensystem „massiv unter Druck“ geraten, sagte Stracke der Zeitung. So würden in einigen Jahren „erhebliche Beitragssatzsteigerungen auf die Beitragszahler zukommen“.

Ziel der Rentenpolitik sei es bislang gewesen, für eine gerechte Verteilung der Finanzierungslasten zwischen der Generation der Erwerbstätigen und der Rentner zu sorgen. Diese Balance gebe die Ampel nun auf. Die Regierung verspreche zwar höhere Renten, sorge aber gleichzeitig „nicht für eine ausreichende und tragfähige Gegenfinanzierung“, kritisierte Stracke.

Finanzierungsfrage: Aktienrente soll Abhilfe schaffen

Zur Finanzierung beitragen soll eine Aktienrente. Dieses Jahr stellt der Bund zehn Milliarden Euro für den Kapitalstock des Fonds zur Finanzierung bereit. Dieser wird allerdings über Schulden finanziert. Die Aktienrente soll zur Stabilisierung der gesetzlichen Rentenversicherung beitragen, die der Staat derzeit mit immer höheren Milliardenbeträgen bezuschusst. Die Fonds-Mittel soll den Regierungsplänen zufolge eine öffentlich-rechtliche Stiftung verwalten und möglichst gewinnbringend anlegen.

Der von der Ampel geplante Kapitalstock in Höhe von zehn Milliarden Euro reicht ihm zufolge „vorne und hinten nicht aus“. „Statt der zehn Milliarden Euro bräuchte es mindestens 300 Milliarden Euro Kapitalstock“, sagte der CSU-Politiker. (ph/AFP)