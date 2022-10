Rentner-Paar lebt dauerhaft im Wohnmobil: Mit Ende 60 im „Sparmobil“ durch Europa

Von: Patricia Huber

Das Ehepaar de Kiff lebt gemeinsam im Wohnmobil und tourt damit durch Spanien und Portugal. Für die beiden Rentner ist das deutlich günstiger als ein Leben in Deutschland.

Costa Brava – Im Alter von 67 Jahren im Wohnmobil leben. Was für die einen wie ein Alptraum klingt, könnte für andere nicht schöner sein. Zu letzteren gehört das Rentnerehepaar de Kiff. Sie touren in ihrem Wohnmobil durch Europa – das ganze Jahr über. Was ursprünglich nur Flexibilität und Freiheit für die beiden war, ist mittlerweile auch deutlich sparsamer als ihr altes Leben.

Rentner leben im Wohnmobil: Vom „Spaßmobil zum „Sparmobil“

Seit über zwei Jahren leben Thomas und Heike de Kiff nun so. Zuerst hatten sie diesen außergewöhnlichen Lebensstil nur ein paar Wochen getestet, doch jetzt ist es Alltag. „Man ist so viel freier, wenn man nicht 170 Quadratmeter instand und sauber halten und sich dazu um einen Garten kümmern muss. Wir haben umgepackt und unser Haus vermietet“, erzählt Thomas gegenüber Focus.de.

Mit dem extremen Anstieg der Energiekosten und der hohen Inflation hat sich aus dem Leben im Wohnmobil ein weiterer Vorteil ergeben. Es wurde vom „Spaßmobil“ zum „Sparmobil“, erklärt Thomas. „Sagen wir so: Wir haben ein Haus und keine schlechte Rente. Wir könnten auch anders leben. Aber eben dann nicht so gut und sicher deutlich teurer. Momentan gilt das natürlich erst recht“, macht der Ruheständler deutlich.

15 Euro für Menü mit mehreren Gängen: Rentner genießen Luxus in Portugal

In Spanien kostet die Nacht auf dem Campingplatz 20 Euro pro Nacht – mit traumhafter Lage direkt am Meer und sogar einem Pool. Auch die Lebenshaltungskosten sind in vielen europäischen Ländern deutlich niedriger. Focus.de erzählt Thomas: „Die Restaurants sind hervorragend und die Preise ein Fest. Mehrgängige Menüs für 15 Euro sind durchaus üblich. Eine gute Flasche Wein gibt es ab acht Euro dazu.“

Pro Monat gibt das Paar zwischen 1400 und 2000 Euro für Essen, Energie, Miete und Sprit aus. Wie die beiden sagen, ist ihr Lebensstandard mit diesen Kosten aber etwa genauso hoch, wie in Deutschland. Heißt: Sie gehen gerne gut essen und trinken auch öfter einen guten Wein. Hinzu kommen dann noch Versicherungen und gegebenenfalls Fahrzeugreparaturen. Laut Thomas‘ eigenen Berechnungen würden die Kosten für denselben Lebensstandard in der Heimat bei rund 2500 Euro liegen.

Rentner-Leben im Wohnmobil: Täglich Urlaub

Trotzdem weiß das Paar, wie man spart. „Als Camper ist man gewohnt, sparsam hauszuhalten. Auch beim Wasser. Das lässt man nicht einfach laufen. Wäsche wäscht man, wenn es wirklich notwendig ist“, erklärt Thomas.

In den sozialen Netzwerken teilt das Paar Eindrücke aus seinem Leben. Beim Betrachten ihrer Bilder hat man den Eindruck, ihr Leben ist ein einziger Urlaub – und ein bisschen was ist da ja auch dran. (ph)