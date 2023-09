Dreistelliger Millionen-Auftrag: Rheinmetall erhält neue Mega-Deals in China

Die wirtschaftliche Lage zwischen Europa und China ist angespannt. Nicht für Rheinmetall: Der Rüstungsriese vollzieht im Reich der Mitte lukrative Geschäfte.

Düsseldorf/China - Rheinmetall floriert: Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs hat militärische Aufrüstung in zahlreichen Ländern Hochkonjunktur. Jedoch hat der Konzern aus Düsseldorf weitere Geschäftsfelder, bei denen viel Geld in die Kassen gespült wird. Einen Teil davon generiert das Unternehmen dank neuer Mega-Deals in China:

Die Sparte Materials and Trade von Rheinmetall erhielt laut einer offiziellen Mitteilung finanzträchtige Aufträge im Reich der Mitte. Es handelt sich um den Automobilsektor, wodurch Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe winken. Eine der Bestellungen stammt Rheinmetall-Angaben zufolge von einem in Shanghai ansässigen Automobilhersteller, der SAIC-Gruppe. Der andere Auftrag bezieht sich auf ein Batterie-Joint-Venture des erwähnten chinesischen Konzerns.

Rheinmetall verkündet neue Deals in China: Fertigung von E-Autos und Hybridmodellen

Die Deals kommen in Zeiten eines rauen wirtschaftlichen Klimas zwischen Europa und China zustande. Insbesondere SAIC ist neben Rheinmetall auch für Volkswagen in China ein wertvoller Handelspartner.

Diesmal geht es um die Entwicklung und Produktion zweier Antriebsarten: einerseits die Fertigung von Batterieträgern für Elektroautos (niedriger, zweistelliger Millionen-Euro-Bereich), das wesentlich größere Volumen nimmt aber die Bereitstellung von Zylinderköpfen ein, welche in Hybridmodellen zum Einsatz kommen. Bereits ab 2023 werden die Komponenten im Schwerkraftgussverfahren hergestellt (niedriger dreistelliger Millionen-Betrag), mit einer Laufzeit von vier Jahren.

Die Batterieträger finden Einsatz in einer neuen Batteriebox des Herstellers, führt Rheinmetall aus. Es handele sich um ein crash- und zertifizierungsrelevantes Aluminiumgussteil, das den Akku vor äußeren Einflüssen schütze. Die Produktion startet 2025 und läuft über insgesamt sieben Jahre.

Klingelschild der Rheinmetall Group in Berlin: Der Konzern schnürt in China einen lukrativen Deal in der Autoindustrie. © IMAGO/Sascha Steinach

Rheinmetall und SAIC: Bauteile entstehen bei Joint Venture in China

Produziert werden beide Bauteile in China, bei einem gemeinsamen Joint Venture zwischen Rheinmetall und Hasco KSPG Nonferrous Components in Shanghai. Bei letzterem Unternehmen handelt es sich wiederum um eine Tochter der SAIC-Gruppe, die Aufteilung beträgt jeweils 50 Prozent.

Über die Wiederbelebung der britischen Kultmarke MG bietet SAIC mittlerweile auch in Deutschland Elektroautos an, die sich einer wachsenden Beliebtheit erfreuen. 2022 war der Hersteller der umsatzstärkste Autokonzern aus China, man setzt neben Elektromobilität weiterhin auf Verbrenner und Plug-in-Hybride. (PF)