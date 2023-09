Habeck gegen China: Sein Veto zeigt, wie hoch die Anspannung ist

Von: Lisa Mayerhofer

Wirtschaftsminister Habeck will die Übernahme einer deutschen Satellitenfirma durch ein chinesisches Unternehmen verhindern. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa

Wirtschaftsminister Habeck will die Übernahme einer deutschen Satellitenfirma durch ein chinesisches Unternehmen verhindern. Der Ukraine-Krieg hat gezeigt, wie strategisch wichtig dieser Bereich ist.

Berlin – Chinesische Unternehmen besitzen hunderte Firmen in Deutschland. Doch in der Bundesregierung werden die chinesischen Tätigkeiten mit wachsendem Misstrauen beäugt. Nun will die Bundesregierung die geplante Übernahme einer deutschen Satellitenfirma durch ein chinesisches Unternehmen untersagen. Vorausgegangen war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Investitionsprüfung durch das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne).

Das Kabinett billigte am Mittwoch die Entscheidung, eine komplette Übernahme des Satellitenunternehmens Kleo Connect durch den chinesischen Mehrheitsaktionär Shanghai Spacecom Satellite Technology abzulehnen. Grund ist eine mögliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Zuerst hatte unter anderem das Handelsblatt darüber berichtet.

Habeck will Übernahme von deutscher Satellitenfirma durch China verhindern

Die Maßnahme passt zur Linie von Habeck, bei chinesischen Übernahmen genauer hinzuschauen. Reinhard Houben, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, sagte, der Beschluss der Bundesregierung, die Übernahme von Kleo Connect durch die chinesische Holding zu untersagen, sei angesichts der geopolitischen Rahmenbedingungen folgerichtig.

„Bei der Satellitenkommunikation handelt es sich um einen empfindlichen Bereich von besonderem Sicherheitsinteresse für die Bundesrepublik Deutschland. Die Übernahme von Kleo Connect, gerade nach der Entscheidung des Unternehmens nicht auf chinesische Satelliten setzen zu wollen, wäre kein gutes Signal für die wirtschaftliche und technologische Souveränität Europas gewesen“, sagte Houben. „Dies ist die erste Entscheidung der Bundesregierung vor dem Hintergrund der neuen Chinastrategie.“

Kleo Connect will – ähnlich wie Elon Musks Firma Space X mit dem Projekt Starlink – ein weltweites Netz aus insgesamt 300 Satelliten im Orbit platzieren und dann mit einer entsprechenden Bodeninfrastruktur globale zivile Satellitenkommunikationsdienste anbieten. Dies gilt mittlerweile als strategisch wichtiger Bereich, was schon die Debatte um die Nutzung des Space-X-Netzwerkes im Krieg zwischen Russland und der Ukraine zeigt.

Ampel verschärft Regeln für Investitionsprüfungen

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wird deshalb auch eine zu große wirtschaftliche und technologische Abhängigkeit von Ländern wie China gerade in Bereichen kritischer Infrastruktur debattiert. So wurden die Regeln für Investitionsprüfungen verschärft, besonders in Bereichen der strategisch wichtigen Infrastruktur.

Zuletzt hatte es auch innerhalb der Ampel-Regierung unterschiedliche Meinungen etwa zu der Frage gegeben, ob die chinesische Staatsreederei Cosco sich an einer Betreibergesellschaft eines Containerterminals im Hamburger Hafen beteiligen können soll. Mit Bezug auf Kleo Connect hieß es in Regierungskreisen, es sei nicht auszuschließen, dass Wissen und Knowhow aus dem Bereich Raumfahrt und damit einem potenziell militärischen Sektor abfließen könne.

Mit Material von Reuters und der dpa