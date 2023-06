Habecks Heiz-Gesetz: Minister plant wichtige Ausnahme – sie betrifft Tausende Immobilienbesitzer

Von: Lisa Mayerhofer

Wirtschaftsminister Habeck will die Wärmewende in Deutschland voranbringen – und plant ein faktisches Verbot neuer Gas- und Ölheizungen. An einer zentralen Stelle soll es aber eine Ausnahme geben.

Berlin – Das geplante Heiz-Gesetz der Ampel-Koalition soll die Wärmewende in Deutschland einleiten. Nach derzeitigem Stand dürften dann ab 2024 nur noch Heizungen eingebaut werden, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden – wie etwa eine Wärmepumpe. Das würde damit das Aus für Gas- und Ölheizungen bedeuten – der verbreitetsten Heizungsarten in Deutschland.

Fernwärmeausbau: Habeck plant Ausnahme bei Heiz-Gesetz

Nun plant Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) aber offenbar eine Ausnahme von dieser Regelung: Werden ganze Straßenzüge oder Stadtteile an das Fernwärmenetz angeschlossen, sollen Hausbesitzer beim Heizungstausch keine Wärmepumpe einbauen müssen.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Wärmewende in Deutschland voranbringen. © Sina Schuldt/dpa

Das geht nach einem Bericht der Augsburger Allgemeinen aus einer Beschlussvorlage von Habeck für ein Treffen mit Kommunen und Branchenvertretern hervor. „Wenn ein Wärmenetzbetreiber einen solchen Ausbau verbindlich verfolgt, sollten daran interessierte Gebäudeeigentümer und -eigentümerinnen von der Pflicht zum Einbau einer die 65-Prozent-Vorgabe für erneuerbare Energien erfüllenden Heizung befreit werden“, heißt es in dem Papier laut Zeitung.

Fernwärmeausbau: Verband fordert mehr Geld von Regierung

Habeck und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) haben am Montag zudem Vertreter der Branche zu einem Treffen zum Thema Fernwärme in Berlin eingeladen. Davon soll ein „deutliches Aufbruchssignal“ für den klimaneutralen Um- und Ausbau der Fernwärmeversorgung gesendet werden, wie es vorab hieß.

Die Bundesregierung plant zum einen eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes – das sogenannte Heiz-Gesetz – sowie eine Reform der kommunalen Wärmeplanung. Laut Gesetzentwurf sollen Länder und Kommunen in den kommenden Jahren konkrete Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen wollen. Dies soll Bürgern eine wichtige Orientierung geben, indem sie erfahren, ob ihr Haus bald an ein Fern- oder Nahwärmenetz angeschlossen wird – oder sie ihre Heizung absehbar auf eine Wärmepumpe oder andere Optionen umrüsten sollten.

„Es muss eine Verzahnung des Gebäudeenergiegesetzes mit der kommunalen Wärmeplanung geben“, sagte Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Stadtwerkeverbandes VKU der Deutschen Presse-Agentur. „Am Ende wird über den Ausbau der Fernwärme vor Ort entschieden durch die Versorger und durch die Kommunen, die Klarheit für die Kunden und für die Netzbetreiber schaffen müssen. Wo sehen sie Potenzial für Fernwärme, wo weniger? Wo geht es eher über elektrische Lösungen? Oder wo geht es vielleicht auch durch die Umstellung von Gas- auf Wasserstoffnetz? Das ist für uns der wesentliche Ausgangspunkt, dass wir jetzt zügig mit den Wärmeplänen vorankommen.“

Fernwärme: Verband sieht Riesen-Potenzial

Der Verband sehe das Potenzial für eine Verdopplung bis Verdreifachung in der Fernwärme. „Aber das braucht Zeit und es sind kapitalintensive Projekte. Deswegen wird es auch um Finanzierungsfragen gehen“. Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze laufe 2026 aus. Eine langfristige Förderung sei notwendig. Bisher seien bis 2026 insgesamt drei Milliarden Euro im Topf. „Diese drei Milliarden Euro brauchen wir aber bis in die Mitte der 30er Jahre jährlich an staatlicher Förderung.“ (lma/dpa)