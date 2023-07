Kreml schnappt sich Danone und Carlsberg: Jetzt verteilt Putin die Vermögenswerte an loyale Oligarchen

Von: Patricia Huber

Der russische Staat hat Danone und Carlsberg geschluckt. Das hat nicht nur eine abschreckende Wirkung auf andere Firmen. Auch Putins Freunde profitieren davon.

Moskau – Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges haben sich etliche europäische Firmen aus Russland zurückgezogen. Manche haben jedoch weiter ihre Geschäfte vor Ort weitergeführt – doch das bereitet den ersten Betrieben nun Probleme. Per Präsidentendekret hat Russland am Sonntag (16. Juli) die Kontrolle über die Anteile der russischen Tochtergesellschaften der dänischen Brauerei Carlsberg und des französischen Lebensmittelkonzerns Danone übernommen.

Danone und Carlsberg: „Neue Umverteilung von Reichtum“

In einem am Sonntag auf dem offiziellen Justizportal veröffentlichten Dekret von Präsident Wladimir Putin heißt es, der russische Staat werde „vorübergehend“ die Anteile von Danone Russia und der Carlsberg-Filiale Baltika verwalten. Beide Unternehmen wurden vor vollendete Tatsachen gestellt, obwohl sie ihre Absicht bekundet hatten, den russischen Markt nach der Offensive in der Ukraine verlassen zu wollen.

Viele westliche Firmen mussten sich im vergangenen Jahr massiver Kritik stellen, wenn sie weiterhin in Russland Geschäfte machten. Nun droht die Gefahr auch von der anderen Seite. Im Fall Danone und Carlsberg hatten anscheinend kremlnahe Geschäftsleute Interesse bekundet, wie die Financial Times (FT) berichtet. Dann folgte die Beschlagnahmung – und dies war Insidern und Analysten zufolge nur der Auftakt.

Der russische Staat hat die Tochter des französischen Danone-Konzerns übernommen. © IMAGO/Alexander Ryumin

Putins Ziel sei es, den Westen mit der Übernahme der Firmen zu schmerzen und Putins Unterstützer dann mit den Vermögenswerten zu belohnen. „Das ist eine neue Umverteilung von Reichtum“ an Putins Umfeld, erklärte ein russischer Oligarch, der den Präsidenten seit Jahrzehnten kennt, laut FT.

Danone und Carlsberg-Übernahme in Russland: Was sind die Folgen?

Doch was bedeutet das Vorgehen mit Danone und Carlsberg nun für andere westliche Firmen in Russland? Alexandra Prokopenko, eine nicht ansässige Wissenschaftlerin am Carnegie Russia Eurasia Center und ehemalige Zentralbankbeamtin, sagt der FT: „Das Vorgehen des Kremls gegen die beiden Konzerne zeigt, dass westliche Vermögenswerte in Russland nicht mehr sicher sind.“ Moskau sei nun in der Lage, Ausländern Vermögenswerte wegzunehmen und sie an regimefreundliche Personen zu verteilen. „Dies ist ein Signal, dass alles möglich ist“, betont Prokopenko.

Bereits vor einem Monat hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow angekündigt, gegen „unartige“ Unternehmen vorzugehen. „Wir verabschieden uns von diesen Unternehmen. Und was wir danach mit ihrem Vermögen machen, ist unsere Sache“, erklärte er. (ph/AFP)