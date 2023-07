Dank Schlupfloch: Wie Russland das Öl-Embargo aushebelt

Import über Drittländer

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Patricia Huber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Russisches Öl gelangt trotz Embargo weiterhin in die EU. Grund dafür ist ein Sanktionsschlupfloch, das den Import über Drittstaaten ermöglicht.

Moskau/Brüssel – Lange war die EU Großabnehmer von russischem Öl. Mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs wurde diese Handelsbeziehung jedoch infrage gestellt. Inzwischen besteht ein Embargo gegen den Import von russischem Öl. Die offiziellen Eurostat-Zahlen zeigen: das Verbot wirkt. Im März 2023 wurden nur noch 1,4 Millionen Tonnen Rohöl importiert. Zum Vergleich: In den Jahren 2019 bis 2022 waren es durchschnittlich 15,2 Millionen Tonnen. Klingt erst einmal gut, doch der Schein trügt.

Import über Drittstaaten: Putins Öl landet weiterhin in der EU

Das Embargo hat Schlupflöcher: Über Drittstaaten gelangt nämlich immer noch russisches Öl in die Europäische Union. Wie eine Untersuchung des Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) zeigt, haben westliche Länder die Importe raffinierter Ölprodukte aus Ländern ohne Russland-Sanktionen stark erhöht. Insgesamt wurden 26 Prozent mehr aus China, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und Singapur gekauft. Ausgerechnet diese Länder zählen auch zu den wichtigsten Abnehmern für russisches Öl.

Laut Sanktionsregeln ist diese Praxis auch rechtens. Denn als Ursprungsland für die Produkte gilt das Land, in dem die Produkte ursprünglich raffiniert wurden. Ob das Öl aus dem sanktionierten Russland stammt und somit wieder Putins Kriegskassen füllt, spielt hierbei keine Rolle.

+ Trotz Embargo kommt russisches Öl wohl weiterhin in die EU. (Symbolbild) © dpa/Lex Van Lieshout

„Diese Sanktionen haben jedoch Schlupflöcher, da russisches Öl in Drittländer importiert wird, die es dann raffinieren und an die Länder verkaufen, die Sanktionen verhängen“, erklärt Crea-Energieanalyst Isaac Levi gegenüber dem Handelsblatt. Zwar hätten die Sanktionen den Preis für russisches Öl gedrückt, doch durch den Verkauf über Drittstaaten verdient Russland immer noch gut Geld mit dem begehrten Rohstoff.

Import-Diesel oft billiger als europäischer Kraftstoff

Der niedrige Preis für das russische Öl sorgt außerdem dafür, dass der daraus produzierte Diesel oftmals günstiger ist, als der in europäischen Ländern hergestellte Kraftstoff. „Das ist schon merkwürdig, wenn man bedenkt, dass bei den Importen anders als bei der Verarbeitung von Rohöl innerhalb der EU ja auch noch Transportkosten anfallen“, merkt ein Insider beim Handelsblatt an.

Beim Diesel sticht besonders Marokko heraus. Das Land ist seit dem Krieg neu auf dem Markt – zuvor wurde überhaupt kein Diesel exportiert. Das absurde: Das Land hat nach Handelsblatt-Informationen überhaupt keine Raffinerien mehr. Somit kann der Diesel dort gar nicht hergestellt werden. Dennoch exportiert Marokko große Mengen an Diesel, vor allem nach Spanien.

Jetzt wäre in der EU schnelles Handeln gefragt. Doch bisher sieht es in den Sanktionspaketen nicht nach einem Eingreifen gegen den Öl-Handel über Drittländer aus. Der derzeitige hohe Import von eigentlich russischem Öl „untergräbt die Ölsanktionen gegen Russland“, so Lauri Myllyvirta, leitender Analyst und Mitverfasser des Crea-Berichts gegenüber Forbes. „Andererseits ist die Einschränkung dieses Handels eine Gelegenheit, den dringend benötigten zusätzlichen Druck auszuüben und die Finanzierung von Russlands brutaler Invasion in der Ukraine zu unterbinden.“ (ph)

Rubriklistenbild: © dpa/Lex Van Lieshout