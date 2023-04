Nach Protesten: Bekannter Wodka-Hersteller stoppt Exporte nach Russland

„Irrsinnige Entscheidung“

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs sind Geschäfte von ausländischen Firmen in Russland verpönt. Auch ein bekannter Wodka-Hersteller hat dafür nun Kritik geerntet – und reagiert.

Stockholm – Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges haben zahlreiche westliche Firmen ihre Geschäfte in Russland eingeschränkt. Einige haben ihre Geschäfte dort sogar komplett eingestellt – teils auch aufgrund des öffentlichen Drucks. So nun auch ein Hersteller des wohl bekanntesten russischen Getränks: Wodka.

Harte Kritik für Russland-Geschäfte: Wodka-Hersteller rudert zurück

Das Unternehmen The Absolut Company, Tochterunternehmen des französischen Spirituosenherstellers Pernod Ricard, wird künftig keine Produkte mehr nach Russland exportieren. Das gilt auch fürn den bekannten Absolut Vodka. Das erklärte Absolut-Company-CEO Stephanie Durroux in einem Statement.

„Seit dem Ausbruch des Krieges im Februar 2022 war und ist das Hauptanliegen von Pernod Ricard das Wohlergehen seiner Teams in der Region, ihre persönliche Sicherheit und die ihrer Familien“, heißt es zu Beginn des Statements. Seit März habe die Unternehmensgruppe ihre Aktivitäten in Russland unter „voller Übereinstimmung mit allen geltenden Sanktionen […] stark eingeschränkt.“ Auch der Export wurde komplett gestoppt. Doch damit sollte ab April wieder Schluss sein, wie die schwedische Zeitung Kristianstadsbladet berichtete.

In Schweden, wo die Absolut Company ihren Hauptsitz hat, sorgte die Ankündigung für eine Welle der Empörung. Die schwedische Europaabgeordnete Karin Karlsbro nannte die Wiederaufnahme der Exporte nach Russland eine „Verhöhnung all jener, die derzeit um ihr Überleben und die Existenz in der Ukraine kämpfen.“ Es gäbe für ein schwedisches Unternehmen keine Entschuldigung dafür, den „internationalen Druck auf Russland auf diese Weise zu untergraben.“

Absolut Vodka wird künftig nicht mehr nach Russland exportiert.

Absolut Vodka stellt Export nach Russland ein – wegen „Sorgfaltspflicht“

Nur wenige Tage später folgt nun auch die Reaktion des Unternehmens. Laut Absolut spiegelten die Reaktionen „deutlich die Rolle wider, die Absolut für seine große Gemeinschaft in Schweden spielt.“ Daher wird der Export der Marke nach Russland wieder eingestellt. Als weiteren Grund nennt die Firma die Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Mitarbeitern. Man könne diese „nicht massiver Kritik in jeglicher Form aussetzen.“

Auch Karlsbro zeigt sich auf Twitter erfreut über diese Entscheidung. „Keinen Tag zu früh! Absolut macht einen Rückzieher von der irrsinnigen Entscheidung, die Exporte nach Russland wieder aufzunehmen“, schreibt die Politikerin. Gleichzeitig fragt sie aber auch, wie es überhaupt zu dieser Entscheidung kommen konnte. Diese wäre von Anfang an eine „Katastrophe“ gewesen. Zudem solle die Motivation nicht sein, die Mitarbeiter vor Kritik zu schützen, sondern Putin zu stoppen, betont Karlsbro. (ph)

