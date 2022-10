„Saftladen“: Massenkündigung sorgt bei Sparkassen-Kunden für Empörung

BGH-Urteil

Im Streit um die Kontogebühren greift die Sparkasse in Nürnberg jetzt zu drastischen Mitteln: Sie hat tausenden Kunden gekündigt, weil sie den neuen AGB nicht zugestimmt haben.

Nürnberg – Müssen sich tausende Sparkassen-Kunden zum Jahresende eine neue Bank suchen? Die Sparkasse Nürnberg hat knapp 10.000 Kunden einen Kündigungs-Brief geschickt. Das berichten sowohl infranken.de als auch nordbayern.de. Der Grund: Die Betroffenen haben den neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) nicht zugestimmt.

Nürnberger Sparkasse kündigt tausenden Kunden wegen fehlender AGB-Zustimmung

Denn seit einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) im vergangenen Jahr müssen Kreditinstitute bei Änderungen der AGB wie etwa Gebührenerhöhungen die Zustimmung ihrer Kunden einholen – auch nachträglich. Zudem können Bankkunden Gebühren zurückfordern, die Institute ohne explizite Einwilligung erhoben haben.

Die Sparkasse Nürnberg hatte vor dem BGH-Urteil ihre Girokontopreise erhöht und musste nun im vergangenen Jahr nachträglich die Kunden informieren und sie zur Bestätigung der Kostenerhöhungen auffordern. „Im August 2021 haben wir alle Kunden angeschrieben und um Zustimmung zu den neuen AGB gebeten“, sagte eine Sprecherin der Sparkasse Nürnberg gegenüber infranken.de.

Nach mehreren Versuchen, die Kunden am Bankautomaten, online und per Berater zu erreichen, sei die Kündigung die „Ultima ratio“ gewesen, so die Sprecherin weiter. Sie vermutet, dass die Mitteilungen zur Zustimmung der neuen AGB „als Werbung wahrgenommen worden und in den Müll gewandert sind.“

Verbraucherschützer: sinnlos, gegen Kündigung vorzugehen

Die Bank hoffe allerdings, die Kunden trotz Kündigungsschreiben zu behalten. Auch wer schon einen Kündigungsbrief erhalten habe, habe immer noch die Chance, den AGB zuzustimmen und sein Konto zu behalten, so die Sprecherin. Den Betroffenen wurde das Konto zum 31. Dezember 2022 gekündigt. Auf Facebook sorgte der Vorstoß für Empörung: „Saftladen“, kommentierte ein Nutzer, eine andere Userin schrieb: „Ich warte noch auf die Kündigung. Liebe Sparkasse Nürnberg, erspart mir noch die Arbeit und den Sprit und kündigt mir.“

Aber ist das Vorgehen der Sparkasse Nürnberg überhaupt rechtens? Nach geltender Rechtsauffassung hat das Kreditinstitut gar keine andere Wahl: Danach sind Banken zu einer Kündigung der Kundenbeziehung nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, wenn diese den AGB nicht zustimmen. Laut Verbraucherschützern sei es deshalb auch sinnlos, gegen eine Kündigung der Bank vorzugehen.

Rubriklistenbild: © Hauke-Christian Dittrich/dpa