Krise im Gewürzgurken-Feld: Cornichons wachsen über sich hinaus

Von: Patricia Huber

Die Gewürzgurken sind außer Kontrolle: Durch die Rekordhitze sind sie zu groß für die Gläser geworden. Jetzt versuchen Bauern die XXL-Gurken anderweitig loszuwerden.

Berlin – Corona-Krise, Energiekrise, Wirtschaftskrise – all diese Krisen-Begriffe dominierten die Nachrichten in den vergangenen Jahren immer wieder. Nun droht bereits das nächste Problem. Das hat zwar keine so große Tragweite, doch für Fans der beliebten Gewürzgurken warten schlechte Nachrichten.

Strenge Cornichons-Regularien: Gewürzgurken werden zu groß

Aktuell könnte man glatt meinen, dass der Sommer in Deutschland schon wieder vorbei ist. Dabei begann er in der ersten Jahreshälfte mit Rekord-Hitze und Trockenheit. Genau dieses Wetter sorgte dafür, dass die Gurken, die später eingelegt werden sollen, zu schnell gewachsen sind. Für die Cornichons ist das ein Problem, denn sie dürfen nicht größer als 12 Zentimeter sein – das ist Vorgabe. Sonst würde es auch in den Gläsern eng werden.

Doch die Gürkchen sind schnell. Besonders, wenn es warm ist, wachsen sie enorm. Da ist sogar eine Verdreifachung des Volumens innerhalb von nur 24 Stunden möglich, erklärt Benoît Marti, Gurken-Landwirt in dem Schweizer Broyebezirk im Kanton Freiburg gegenüber frapp. Doch nicht nur Deutschlands Nachbarn haben mit der Gurken-Problematik zu kämpfen. Auch im deutschen Gürkchen-Zentrum, dem Spreewald, ist die Hitze zur Herausforderung geworden.

Die Hitze in der ersten Jahreshälfte hat die künftigen Gewürzgurken stark wachsen lassen. © H.Tschanz-Hofmann/Imago Images

„Die Landwirte haben einen festen Rhythmus, in dem sie immer den gleichen Schlag lesen. Bei zu hohen Temperaturen wachsen die Gurken schneller, dann passen die Abläufe nicht mehr“, erklärt das Unternehmen Spreewald Müller gegenüber t-online.de. Ein Schlag ist die Fläche, auf der die gleichen Gurken angebaut werden.

Spreewald-Anbieter: „Können auch mit größeren Gurken arbeiten“

Während die Cornichons-Produzenten in der Schweiz aufgrund der Gläser-Größe stark auf das Gurken-Wachstum achten müssen, ist es im Spreewald ein wenig entspannter. „Wir produzieren nicht so viel für kleine Gläser, deswegen können wir auch mit größeren Gurken arbeiten“, so Spreewald Müller gegenüber dem Nachrichtenportal. Dort gibt es den knackigen Brotzeit-Snack auch in Eimerchen zu kaufen.

Doch wie lösen die Gläser-Gürkchen-Produzenten das Problem mit dem zu groß geratenen Gemüse? Der Schweizer Konzern Hugo Reitzel, der ein großer Abnehmer der Gurken-Bauern ist, hat dafür eine gute Lösung gefunden. Wie frapp berichtet, hat sich die Firma mit der App „Too Good To Go“ zusammengetan, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt. Über die App können für zwei Franken (umgerechnet ca. 2,09 Euro) Körbe mit den großen Gurken gekauft werden. Der Erlös daraus geht an die Stiftung Schweizer Tafel. (ph)