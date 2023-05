Strom und Gas in München besonders teuer – Doch SWM stellt Preissenkung in Aussicht

Energie

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Amy Walker schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Preise für Gas und Strom sinken wieder. Doch bei vielen Grundversorgern bleibt Energie teuer - auch bei den Stadtwerken München. Doch jetzt stellen die SWM überraschend Preissenkungen in Aussicht.

München – Während deutschlandweit die Energieanbieter endlich ihre Tarife für Strom und Gas senken, hinken die Grundversorger hinterher. Zwar tut sich in manchen Städten auch hier schon was. Doch in München, wo die Stadtwerke München (SWM) der Grundversorger für beides sind, bleiben die Preise im Vergleich sehr hoch. Das zeigen Daten des Vergleichsportals Check24, die Merkur.de vorliegen. Danach sind die SWM einer der teuersten Energieanbieter in Deutschland.

Stadtwerke München: Familien könnten über 1000 Euro sparen

Im Vergleich mit den 20 größten Städten in Deutschland schneidet München besonders schlecht ab. So waren die Stadtwerke in der bayerischen Metropole beim Stromvergleich der drittteuerste Anbieter, beim Gasvergleich sogar der zweitteuerste. Beim durchschnittlichen Verbrauch einer vierköpfigen Familie zahlen Münchner bei den SWM beim Strom 704 Euro mehr, für Gas sogar ganze 1084 Euro mehr als der günstigste lokale Anbieter.

+ Stadtwerke München (SWM) © Tobias Hase/dpa

Es gibt aber zahlreiche andere Anbieter in München, zu denen Verbraucher wechseln können. Hier ein Vergleich der Anbieter, jeweils für Strom und für Gas. Als Beispiel dient ein Vierpersonenhaushalt, der pro Jahr etwa 4250 kWh Strom und 20.000 kWh Gas verbraucht.

Anbieter Gas Strom Stadtwerke München 2891 Euro/Jahr 1923 Euro/Jahr immergrün energie 1807 Euro/Jahr 1219 Euro/Jahr idealenergie 1807 Euro/Jahr 1219 Euro/Jahr Fuxx 1814 Euro/Jahr 1223 Euro/Jahr Grünwelt Energie 1854 Euro/Jahr 1239 Euro/Jahr

Beim Gas verlangen die SWM im Vergleich zu den vier alternativen Anbietern mehr als 1000 Euro mehr im Jahr. Die vier Vergleichsanbieter nehmen einen monatlichen Abschlag von 150 bis 155 Euro, während die SWM 240 Euro pro Monat sehen wollen.

Beim Strom ist es kaum besser: Mehr als 700 Euro teurer sind die SWM als die vier günstigsten Alternativen. Der monatliche Abschlag im Grundversorgungstarif beträgt 160 Euro, die alternativen Anbieter wollen zwischen 101 und 103 Euro im Monat haben.

SWM ist auch teurer als die Ökotarife

Viele Verbraucher wollen aber nicht irgendeinen Energieanbieter haben, sondern möchten etwas mehr Geld ausgeben und im Gegensatz Biogas oder Strom aus erneuerbaren Energien beziehen. Auch im Vergleich zu Öko-Anbietern ist der Grundversorger in München aber extrem teuer:

Öko-Anbieter Strom Stadtwerke München 1923 Euro/Jahr New Energie 1413 Euro/Jahr entega Ökostrom 1418 Euro/Jahr stromee 1424 Euro/Jahr Wemag 1555 Euro/Jahr

Alle Ökotarife beim Strom sind außerdem günstiger als die Strompreisbremse. Bei den SWM ist das nicht der Fall. Die Strompreisbremse deckelt den Strompreis auf 40 Cent pro kWh. Im Beispiel eines Vierpersonenhaushalts entspricht das 1700 Euro im Jahr.

Öko-Anbieter Gas Stadtwerke München 2891 Euro/Jahr Montana 2064 Euro/Jahr Vattenfall Biogas 2195 Euro/Jahr Erdgas Südwest 2462 Euro/Jahr Knauber Erdgas 2541 Euro/Jahr

Die Ökotarife beim Gas sind alle teurer als die Gaspreisbremse von 12 Cent pro kWh. Bei den Anbietern ohne Ökotarif war das nicht der Fall. Die Gaskosten der Beispielfamilie würden zum Preis der Preisbremse rund 2400 Euro betragen.

Stellungnahme der Stadtwerke München: Preise sollen demnächst sinken

Man habe die Strompreise bereits im April um 10 Cent gesenkt, erklärte eine SWM-Sprecherin am Montag auf Anfrage von Merkur.de. „Weitere Preissenkungen bei Gas und Strom sind in Planung.“ Der Termin dafür stehe allerdings „noch nicht fest“, sagte die Sprecherin. Man werde die Kunden rechtzeitig - also in der Regel sechs Wochen vor der Anpassung - entsprechend informieren, hieß es.

Rubriklistenbild: © Tobias Hase/dpa