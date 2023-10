Saftige Erhöhung ab 2024? So stark soll Ihre Rente nächstes Jahr steigen

Von: Amy Walker

Teilen

Im kommenden Jahr könnte die Rente nochmal deutlich steigen. (Symbolbild) © IMAGO/Renata Hamuda

Die gesetzliche Rente dürfte im kommenden Jahr wieder deutlich steigen – sogar über das Niveau von 2023, prophezeien Experten. Wir haben berechnet, was das genau bedeutet.

Berlin – Während sich viele Menschen über die deutliche Erhöhung der Beamten-Pensionen im kommenden Jahr ärgern, gibt es auch für die gesetzlich Versicherten bald gute Nachrichten: Auch 2024 dürften die Renten nochmal ansteigen. Zum 1. Juli 2023 wurden die Renten im Westen um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent angehoben. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA hat Renten-Experte und Wirtschaftsweise Martin Werding aber schon wissen lassen, dass er 2024 von einer Erhöhung „über dem Niveau von 2023“ rechnet.

Tabelle zeigt Renten-Erhöhung um fünf oder sechs Prozent

Die Anpassung der Renten richtet sich nach der Lohnentwicklung in Deutschland. Heißt also: Wenn die Löhne steigen, steigen auch die Renten. Im 2. Quartal 2023 lag der Nominallohnindex bei 6,6 Prozent, im ersten noch bei 5,6 Prozent. Mit den Tariferhöhungen in vielen Branchen dürfte sich dieser Trend auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen.

Damit gehen verschiedene Experten davon aus, dass die Renten 2023 um 5,5 oder gar um 6 Prozent höher ausfallen dürften, als noch in diesem Jahr. Wir haben für zwei Werte berechnet, wie sich das konkret auf die persönliche Rente auswirken könnte:

Achtung: Grundfreibetrag nach Renten-Erhöhung beachten

Egal, wie hoch die Rentenerhöhung im kommenden Jahr ausfällt: Rentner und Rentnerinnen sollten dann auch immer ein Auge auf den Grundfreibetrag haben. Wenn eine höhere Rente ausgezahlt wird, kommen auch mehr Rentner in die Steuerpflicht, müssen also eine Steuererklärung abgeben. Die Rentenbesteuerung steigt bis 2040 schrittweise auf 100 Prozent an. Wie hoch die Steuerlast ausfällt, hängt also vom Jahr des Renteneintritts ab.

In diesem Jahr wurde der Grundfreibetrag noch einmal von 10.347 Euro auf 10.908 Euro erhöht – ein Plus von 561 Euro. Somit müssen Ruheständler mit einer zu versteuernden Jahresrente von 10.908 Euro noch keine Steuern bezahlen. Ganz egal, in welchem Jahr sie in Rente gegangen sind. 2024 soll der Grundfreibetrag laut Finanzministerium auf 11.604 Euro steigen.

Wer mit einer potenziellen Rentenerhöhung 2024 über den Grundfreibetrag steigt, zahlt dann Steuern. Das führt auch immer wieder zu Ärger bei den Betroffenen, weil sie dann trotz der Erhöhung am Ende doch nicht mehr netto vom brutto haben – eine Enttäuschung.

Unser kostenloser Renten-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen relevanten News zum Thema. Hier geht es zur Anmeldung