Steuererklärung trotz Bürgergeld? In diesen Fällen lohnt es sich

Von: Amy Walker

Teilen

Empfänger von Bürgergeld müssen eigentlich keine Steuererklärung abgeben. Es gibt aber Ausnahmen für diese Regel. Wann sich die Steuererklärung trotz Bürgergeld lohnt.

Berlin – Seit Januar ist das alte Hartz IV durch das neue Bürgergeld ersetzt. Auch wenn vieles gleich geblieben ist, gab es dennoch einige Neuerungen. So kommen auch Fragen zur Steuererklärung auf. Was Bürgergeld-Empfänger dabei beachten müssen, erfahren Sie hier in der Übersicht.

Steuererklärung trotz Bürgergeld: Wann sollte man sie abgeben?

Ganz grundsätzlich müssen Empfänger von Sozialleistungen wie das Bürgergeld keine Steuererklärung abgeben. Das gilt vor allem dann, wenn Berechtigte im gesamten Kalenderjahr Bürgergeld erhalten haben. In folgenden Situationen sollte man aber über eine Steuererklärung nachdenken:

Wenn man im Kalenderjahr nur ein paar Monate Bürgergeld empfangen hat

Wenn man Bürgergeld als Aufstockung zum Einkommen erhält

Vor allem für diejenigen, die in den Steuerklassen 1 oder 2 angesiedelt sind, können die Erstattungen mehrere hundert Euro betragen, weshalb sich die Steuererklärung wirklich lohnt.

Nur wenige Monate im Jahr Bürgergeld empfangen

Wer kein ganzes Jahr lang Bürgergeld empfangen hat, hat davor oder danach höchstwahrscheinlich gearbeitet. In diesem Fall sollte man die zu viel gezahlten Steuern, genauso wie jeder andere Arbeitnehmer, zurückholen. Am meisten profitieren Ledige und Geschiedene, da sie in der Regel in Steuerklasse 1 eingruppiert sind und damit auch die höchsten Steuersätze zahlen.

Bürgergeldempfänger müssen meistens keine Steuererklärung abgeben. © Zoonar.com/stockfotos-mg/Imago

Bürgergeld als Aufstockung zum Gehalt: Warum sich die Steuererklärung lohnt

Mit dem neuen Bürgergeld beziehen nicht nur Arbeitslose die Sozialleistung, sondern auch diejenigen, die zwar ein Einkommen haben, das aber nicht ausreicht, um die Lebenshaltungskosten zu decken. Diese Personen gelten als Aufstocker. Aufstocker können in ihrer Steuererklärung die Kosten absetzen, die sie für die Ausführung ihrer Arbeit ausgeben mussten. Also: Kosten für Arbeitskleidung, Reise- und Fahrtkosten oder andere Kosten für Arbeitsmittel. Diese werden alle bei den Werbungskosten aufgeführt.

Bürgergeld-Empfänger sollten aber auch aufpassen. Denn die Steuerrückzahlungen gelten als Einkommen, sodass sie auf laufende Bürgergeld-Zahlungen angerechnet werden können. Wer also aktuell noch Bürgergeld empfängt, sollte genau überlegen, ob die Steuererklärung einem mehr bringt oder schadet.