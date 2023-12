Neue Steuerregelungen 2024: So wirken sie sich auf Ihren Geldbeutel aus

Von: Marcel Reich

Die Bundesregierung hat eine Reihe von Steueränderungen beschlossen. Diese Auswirkungen könntediese auf Ihr Einkommen haben könnten.

München – Die Ampel-Koalition hat eine Vielzahl von Steuererleichterungen auf den Weg gebracht, die dazu führen sollen, dass die Bürger am Monatsende mehr Nettoeinkommen in der Tasche haben. Allerdings sind auch einige Vergünstigungen weggefallen, wofür in vielen Fällen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt verantwortlich gemacht wird. Was genau steht auf der Agenda?

Steuerliche Änderungen bei der Soli-Grenze

Die Freigrenze für den Solidaritätszuschlag wird angehoben. Ab dem ersten Tag des Jahres 2024 wird sie für Alleinstehende 18.130 Euro betragen (gegenüber zuvor 17.543 Euro). Für Ehepaare oder eingetragene Lebenspartner liegt die Freigrenze bei 36.260 Euro. Wer weniger Einkommenssteuer entrichtet, als die neuen Grenzen vorgeben, muss keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen.

Grundfreibetrag und Kinderfreibetrag wird erhöht

Darüber hinaus wird auch der Grundfreibetrag erhöht, also der Betrag, ab dem Einkommenssteuern anfallen. Ab Januar werden erst nach den ersten 11.604 Euro Einkommen Steuern fällig. Aktuell beabsichtigt die Bundesregierung, den Grundfreibetrag um weitere 180 Euro zu erhöhen. Die dafür erforderliche Gesetzgebung ist jedoch noch nicht ausgearbeitet. Eine solche Erhöhung könnte allerdings auch rückwirkend wirksam werden.

Für jedes Elternteil wird der steuerliche Kinderfreibetrag im neuen Jahr 3.192 Euro betragen (gegenüber zuvor 3.012 Euro). Berechnungen von focus.de zufolge bedeutet dies für eine Modellfamilie mit zwei Kindern und einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro eine zusätzliche Ersparnis von fast 100 Euro jährlich - pro Kind. Familien mit geringerem Einkommen haben eine geringere Ersparnis.

Unterhaltszahlungen ab 2024 besser absetzbar

Wer als Steuerzahler gegenüber einer anderen Person zu Unterhaltszahlungen verpflichtet ist, kann diese als außergewöhnliche Belastungen geltend machen. Ab 2024 soll sich der Betrag an Unterhaltszahlungen, die steuerlich absetzbar sind, genau wie der Grundfreibetrag auf 11.604 Euro belaufen.

Plastik-Steuer wird auf Unternehmen umgelegt

Die nächste Änderung betrifft die bereits bestehende Plastik-Steuer auf EU-Ebene. Derzeit zahlt der Bund jährlich 1,4 Milliarden Euro Plastik-Abgabe an die EU - nun plant er offenbar, künftig die Unternehmen zahlen zu lassen, die Plastik in den Markt bringen. Während der Bund so Geld spart, könnten die Unternehmen diese Kosten möglicherweise an die Kunden weitergeben. In der EU gibt es bereits Vorbilder dafür: In Italien beispielsweise wird ab 2024 eine Steuer auf Einwegverpackungen erhoben.

Dezemberhilfe bleibt steuerfrei

Im Dezember 2022 unterstützte die Regierung die Bürger aufgrund der gestiegenen Gaspreise mit der sogenannten Dezemberhilfe. Ursprünglich war geplant, dass diese erstens in der Einkommenssteuererklärung auftauchen und zweitens ab einem Jahreseinkommen von 66.915 Euro besteuert werden sollten. Nun hat der Bundestag beschlossen, diese Besteuerung fallen zu lassen. Laut haufe.de muss der Bundesrat allerdings noch zustimmen.

Ende der E-Auto-Förderung

Nach dem bereits viel diskutierten Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Bundesregierung die Förderung von Elektroautos eingestellt. Wer früh genug dran war, hatte noch Glück, aber seit dem 18. Dezember ist keine Förderung mehr möglich. Ob und in welcher Form die E-Auto-Förderung zurückkehrt, ist noch unklar.

Steueränderungen beim CO₂

Wie das Handelsblatt berichtet, steigt die CO₂-Abgabe ab dem 1. Januar 2024 stärker als erwartet. Pro ausgestoßene Tonne CO₂ werden bei Heizöl, Gas und Kraftstoffen künftig 45 Euro fällig (vorher 30 Euro). Dies hat unter anderem Auswirkungen auf die Preise an der Zapfsäule. Wie der Außenhandelsverband für Mineralöl und Energie mitteilte, bedeutet dies bei Benzin und Diesel an den Tankstellen eine Verteuerung um etwa drei Cent pro Liter. Auch das Heizen mit Heizöl und Erdgas wird teurer. Mit den höheren Preisen für die Nutzung fossiler Brennstoffe will die Regierung den CO₂-Ausstoß reduzieren, um die Klimaziele zu erreichen.

Mindestlohn steigt 2024, 2025 erneut

Laut Bundesregierung steigt zum 1. Januar 2024 auch der gesetzliche Mindestlohn. Dieser soll nun 12,41 Euro brutto pro Stunde betragen. 2025 steigt er dann auf 12,82 Euro pro Stunde. Vor allem Beschäftigte im Niedriglohnsektor sowie Beschäftigte in Mini- und Teilzeitjobs sollen davon profitieren.

Essen im Restaurant wird teurer

Die Senkung der Umsatzsteuer von 19 auf sieben Prozent sollte der Gastronomie in der Pandemie das Überleben sichern. Ab dem 1. Januar soll sie wieder auf den ursprünglichen Wert steigen. Die dadurch entstehenden Kosten müssten die Gastronomiebetriebe unweigerlich an die Kunden weitergeben. Die Branche warnte lange vor der Rückkehr zu den 19 Prozent, denn bei einer solchen Erhöhung wäre zu befürchten, dass die Deutschen in Reaktion seltener ins Restaurant gehen oder vor Ort weniger bestellen.

Strompreie werden teils deutlich erhöht

Durch den Wegfall des Bundeszuschusses werden die Strompreise in Deutschland teilweise deutlich steigen. Die Stadtwerke haben bereits angekündigt, dass Preiserhöhungen von bis zu 32 Prozent zu erwarten sind.

„Die aktuellen politischen Entscheidungen wirken sich direkt auf den Geldbeutel von Energiekunden und -kundinnen aus“, warnt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie beim Vergleichsportal Check24. „Wer die Preissteigerungen minimieren möchte, muss nun aktiv werden und den Anbieter wechseln. Nur so können Verbraucher und Verbraucherinnen die enormen Mehrkosten abfedern.“

Krankenkassen erhöhen ihre Zusatzbeiträge

Und schließlich werden gesetzlich Versicherte mehr für ihre Krankenkasse zahlen. Die Bundesregierung hat den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz in der GKV von 1,6 Prozent auf 1,7 Prozent erhöht. Ob sich daraus tatsächlich eine höhere Sozialabgabe ergibt, hängt jedoch von der jeweiligen Krankenkasse ab. Einige Kassen haben bereits angekündigt, dass sie ihre Beiträge trotz des neuen Satzes stabil halten werden.