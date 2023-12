Das erste Straßenfahrzeug, das schneller als 100 km/h fuhr, war ein E-Auto

Von: Julian Baumann

Drucken Teilen

Im Jahr 1899 bricht ein belgischer Rennfahrer erstmals mit einem Straßenfahrzeug die Grenze von 100 Kilometern pro Stunde. Und das mit einem Elektromotor.

Stuttgart/Brüssel - Dass E-Autos über eine beeindruckende Beschleunigung verfügen, ist kein Geheimnis mehr. Ein E-Auto von Tesla zog an einer Ampel sogar einen Lamborghini Huracán ab. Auf längere Distanz mögen die Kräfteverhältnisse zwar anders aussehen, das erste Straßenfahrzeug, das jemals die Geschwindigkeitsgrenze von 100 Kilometern pro Stunde brach, war allerdings ebenfalls ein elektrisches. Straßenfahrzeug ist in diesem Zusammenhang relevant, da Schienenfahrzeuge bereits zuvor eine solche Geschwindigkeit überschritten hatten.

Die Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde ist auch in der heutigen Zeit noch beachtlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ein solches Tempo in vielen europäischen Ländern auf der Straße nicht erlaubt ist. Erstmals überschritten wurde sie am 29. April 1899 vom belgischen Rennfahrer Camille Jenatzy in dem elektrisch betriebenen Rennwagen La Jamais Contente, französisch für „die nie Zufriedene“, in Achéres bei Paris.

Belgischer Rennfahrer fährt 1899 mit selbst gebautem E-Rennwagen schneller als 100

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert waren Elektromotoren der vorherrschende Antrieb für Straßenfahrzeuge. Ein Foto aus dem Jahr 1911 zeigt beispielsweise ein E-Auto beim Laden in einer Garage. Ende des 19. Jahrhunderts wurden immer wieder neue Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt. Der in Schaerbeek, einer Gemeinde der Region Brüssel-Hauptstadt, geborene Camille Jenatzy überschritt im April 1899 aber erstmals die Grenze von 100 Kilometern pro Stunde und fuhr exakte 105,88 Kilometer pro Stunde in seinem selbst gebauten Elektro-Rennwagen. Studenten der Uni Stuttgart haben ebenfalls einen Geschwindigkeitsrekord in einem selbst gebauten Elektro-Rennwagen aufgestellt.

Name La Jamais Contente Konstrukteur Camille Jenatzy Präsentationsjahr 1898 Klasse Rennwagen Karosseriebauform Monoposto (einsitziger Formel-Rennwagen) Motor Elektromotor Serienmodell keines/Einzelstück Besonderheit erstes Straßenfahrzeug, das schneller als 100 Kilometer pro Stunde fuhr Verbleib Nachbau steht im Musées du Château in Compiègne (Frankreich)

Camille Jenatzy brach in seinem selbst gebauten Elektro-Rennwagen „La Jemais Contente“ im Jahr 1899 erstmals die Grenze von 100 Kilometern pro Stunde. © imago stock&people

Camille Jenatzy war zum damaligen Zeitpunkt Direktor des französischen kurzlebigen Autobauers Compagnie Générale des Transports Automobiles, von dem eben auch der Rekordwagen La Jamais Contente stammte. Das erste Auto und erste Straßenfahrzeug der Welt, das schneller als 100 Kilometer pro Stunde fuhr, war demnach ein E-Auto. Der Rekord wurde allerdings nur drei Jahre später von einem Dampfwagen gebrochen. Jenatzy selbst machte sich in den folgenden Jahren als Rennfahrer einen Namen und war auch mit zwei der wichtigsten Unternehmen aus Baden-Württemberg verbandelt.

Jenatzy als Rennfahrer bei Mercedes – mit Zündkerzen von Bosch

Seine Rennkarriere hatte Jenatzy zwar bei dem französischen Auto- und Rennwagenhersteller Mors begonnen, im Jahr 1903 kam er jedoch zu Mercedes-Benz. Im selben Jahr gewann er das Gordon-Bennett-Rennen in Irland, obwohl die Vorzeichen zunächst schwierig standen. Wie es in einem Artikel der Reihe „History Blog“ des Stuttgarter Technologiekonzerns Bosch heißt, musste Jenatzy kurzfristig auf ein anderes Mercedes-Modell umsteigen, da das vorherige einem Brand zum Opfer gefallen war. Obwohl der Ersatz-Rennwagen über deutlich weniger Leistung verfügte, gewann der Belgier das Rennen.

Nach seiner Rekordfahrt im Jahr 1899 fuhr Camille Jenatzy Rennen für Mercedes – mit Zündkerzen von Bosch. © IMAGO / Motorsport Images

Für Bosch, den inzwischen weltgrößten Autozulieferer, wurde Camille Jenatzy – der „roter Mephisto“ genannt wurde – im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zur Werbefigur. Grund dafür war, dass in den Mercedes-Rennwagen des Belgiers stets Bosch-Zündkerzen zum Einsatz kamen. „Was konnte es in einer Zeit, in der es noch keine ausführlichen Autotests gab, für eine bessere Werbung geben als die Bewährung einer Zündung unter härtesten Bedingungen?“, heißt es in dem Artikel.