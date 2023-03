Münchner Taxler-Chef schiebt Frust wegen Streik – und schielt auf Busspuren: „Würden nicht mal stören“

Von: Patricia Huber

Der bundesweite Verkehrs-Warnstreik sorgt nicht nur bei Fahrgästen für Frust. Auch Taxifahrer haben mit Stau und Chaos zu kämpfen, sagt der Chef des Taxiverbands München.

München – Der große Warnstreik der Gewerkschaft Verdi und der Bahngewerkschaft EVG hat Deutschlands Verkehr weitgehend lahmgelegt. Busse, Züge und Flugzeuge – seit Mitternacht steht nahezu alles still. ­­Der bundesweite Ausfall des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) macht sich vor allem auf den Straßen bemerkbar. Viele Arbeitnehmer sind für den Weg in die Firma auf das Auto ausgewichen.

Wer selbst kein Auto hat, ist in vielen Städten auf das Taxi angewiesen. Doch auch hier ist die Stimmung angespannt, wie Florian Bachmann, geschäftsführender Vorstand vom Taxiverband München, am Montagmorgen gegenüber Merkur.de erklärt.

Streik für Taxi-Fahrgäste teuer: „Fahrten kosten das Doppelte“

„Die Verkehrslage ist chaotisch und München ist ein einziger Stau“, berichtet der Verbandschef am Montagmorgen via Telefon aus seinem Auto. Er kämpft sich selbst gerade noch durch den Verkehr in der Landeshauptstadt. Für die Taxifahrer hätte er sich an diesem Streiktag Sonderrechte gewünscht, um ein besseres Durchkommen zu gewährleisten. „Wir würden gerne Busspuren nutzen oder auf der Straßenbahn-Spur mitfahren können. Wenn die Busse und Straßenbahnen schon nicht fahren können, dann würden wir nicht einmal jemanden stören. Sich mit den anderen in den Stau stellen zu müssen, ist ziemlich ärgerlich“, macht er klar.

Aber nicht nur für die Fahrer ist die Situation ärgerlich. „Die Fahrten kosten für die Fahrgäste gefühlt das Doppelte als sonst, weil wir nur im Stau rumstehen und nicht durchkommen“, so Bachmann. Als wäre das Verkehrschaos nicht genug, kommen dann auch noch häufig schlecht gelaunte Fahrgäste hinzu. „Die Stimmung in den Fahrzeugen ist natürlich nicht gut. Die Fahrgäste sind auch nicht so glücklich, dass sie jetzt Taxi fahren müssen“, erklärt Bachmann. Dennoch bringt der Streik auch etwas Positives für die Taxifahrer mit sich: kürzere Wartezeiten und höherer Umsatz. „Da freuen sich die Kollegen sicher“, meint Bachmann.

Kurz nach Ankündigung des Streiks: Alle Taxis in München ausgebucht

Am Großstreiktag sei heute jeder im Einsatz, der Zeit hat, führt der Taxiverband-Chef aus. Bereits im Vorfeld war der Andrang groß. Bereits als der Streik am Donnerstag angekündigt wurde, waren innerhalb von nur zwei Stunden alle Kapazitäten ausgebucht, wie Bachmann aus der Taxizentrale erfahren hat. „Das gesamte Wochenende konnten keine Vorbestellungen mehr entgegengenommen werden, weil wir nicht garantieren können, dass jemand kommt.“

Vielen Taxifahrern fehlt für den heutigen Großstreik aber auch das Verständnis, so Bachmann. „Wir sind auch öffentlicher Bereich und für uns kämpft keiner.“