Streit um Spitzensteuersatz: Hamburg will viele Deutsche stärker besteuern

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Der Stadtstaat Hamburg will, dass der Spitzensteuersatz schon früher greift. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa/dpa-tmn

Hamburg will, dass der Spitzensteuersatz schon früher greift. Der Vorstoß würde nicht nur Besserverdiener treffen, befürchtet ein Experte.

Hamburg – Ist der Spitzensteuersatz in seiner momentanen Ausgestaltung noch zeitgemäß? Darüber wird gerade in der Politik diskutiert. So schlug CDU-Chef Friedrich Merz jüngst vor, den Spitzensteuersatz später greifen zu lassen – unter dem Beifall der SPD. Einen ganz anderen Ansatz verfolgt stattdessen der Stadtstaat Hamburg.

Hamburg: Spitzensteuersatz soll schon früher greifen

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, hat die rot-grüne Landesregierung einen Gesetzentwurf in den Bundesrat eingebracht, nach dem der Spitzensatz von 42 Prozent im kommenden Jahr nicht bei 66.760 Euro greifen soll, sondern schon bei 62.809 Euro.

Aber auch auf geringere Einkommen würde sich eine Stauchung des Tarifs belastend auswirken, warnt die Zeitung, wenn auch weniger als bei den Top-Verdienenden. Als Begründung für den Vorstoß führte Hamburg an, dass höhere Einkommen durch das Inflationsausgleichsgesetz über Gebühr entlastet würden.

„Angesichts der aktuell angespannten Haushaltslage führt ein voller Inflationsausgleich insbesondere im Bereich des Spitzensteuersatzes zu erheblichen Steuermindereinnahmen, die zu unvertretbaren Kürzungen an anderer Stelle führen würden“, zitiert die Zeitung. Man hoffe auf Mehreinnahmen von 3,63 Milliarden Euro, von denen Bund, Länder sowie Gemeinden profitieren würden.

Experte: „Zusätzliche Belastung ab einem zu versteuernden Einkommen ab 17.006 Euro“

Doch der Annahme, dass Menschen mit höheren Einkommen unangemessen entlastet würden, widerspricht Frank Hechtner, Professor für Steuerlehre von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Der Gesetzgeber hatte aus gutem Grund mit dem Inflationsausgleichsgesetz auch eine Anpassung für den Einkommensteuertarif für das Jahr 2024 vorgesehen, um die Effekte aus der kalten Progression zu beseitigen.“

Laut Hechtner handele sich dabei also nicht um eine Überkompensation, sondern schlicht um „eine angemessene Reaktion auf die kalte Progression“. „Wer diese Änderung wieder rückgängig machen will, der führt eine zusätzliche Belastung ein, die alle Steuerpflichtigen trifft, konkret ab einem zu versteuernden Einkommen ab 17.006 Euro, damit sicherlich nicht nur hohe Einkommen, wie Hamburg meint“, erklärte der Experte der Zeitung.

CDU fordert höheren Spitzensteuersatz, der dafür später greift – Lob aus der SPD

Tatsächlich dreht sich sonst die Debatte um den Spitzensteuersatz eher darum, diesen erst später greifen zu lassen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte erst kürzlich gegenüber die der Deutschen Presse-Agentur: „Mittlerweile zahlt die Mittelschicht den Spitzensteuersatz, das ist schlicht nicht fair. Befeuert durch die hohen Inflationsraten gerät in Deutschland die Steuergerechtigkeit in Schieflage.“

Er und CDU-Chef Merz fordern deshalb einen höheren Spitzensteuersatz, der dafür später greift. Beifall dafür kam teilweise auch aus der Ampel: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert begrüßte den Vorstoß. Er sagte dem Berliner Tagesspiegel, die SPD wolle die Einkommensteuer aufkommensneutral reformieren. Von Finanzminister Christian Lindner (FDP) kam dagegen Kritik.

Hintergrund ist der starke Anstieg der Steuerbelastung für mittlere Einkünfte, denn dort steigen die Steuern bis zum Spitzensteuersatz stark an. Da die Löhne die letzten Jahre gestiegen sind – auch wegen der Inflation – müssen die Betroffenen immer mehr Steuern zahlen. Zum Vergleich: Im Jahre 2013 betrug laut deutscher Sozialversicherung das Brutto-Durchschnittsentgelt 33.659 Euro im Westen und 28.617 Euro im Osten. Im Jahre 2023 lag es schon bei 43.142 Euro im Westen und 41.967 Euro im Osten (vorläufige Werte). Das sind also etwa 10.000 Euro mehr brutto im Jahr.

Mit Material der dpa