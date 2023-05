Energiekosten: Strom und Gas in Ostdeutschland teurer als im Westen

Von: Dennis Fischer

Teilen

Unter anderem höhere Netzgebühren als im Westen verteuern die Energie in Ostdeutschland. © Bernd Weißbrod/dpa

Verbraucher in Mecklenburg-Vorpommern müssen 6,3 Prozent ihres Einkommens für Energie aufwenden. In Hamburg und Bayern ist die Energiekostenquote am geringsten.

München - Verbraucher in Ostdeutschland werden von den Energiekosten stärker belastet als Strom- und Gaskunden im Westen der Bundesrepublik. Das hat das Vergleichsportal Check24 ermittelt. Während ein Einpersonenhaushalt (1.500 kWh Strom, 5.000 kWh Gas) im Osten im Schnitt sechs Prozent seines verfügbaren Einkommens für Energie aufwenden müsse, seien es im Westen durchschnittlich nur 5,2 Prozent.

Am meisten geben Verbraucher aus Mecklenburg-Vorpommern von ihrem verfügbaren Einkommen für Energiekosten aus: 6,3 Prozent. Auch in Sachsen-Anhalt (6,2 Prozent) und Thüringen (6,1 Prozent) wird laut Check24 überdurchschnittlich viel für Energie fällig. Am wenigsten von ihrem Einkommen wenden Energiekunden in Hamburg (4,9 Prozent) und Bayern (4,8 Prozent) für Strom und Gas auf.

„In den ostdeutschen Bundesländern müssen Verbraucher einen größeren Teil ihres verfügbaren Einkommens für die Energiekosten aufwenden als im Westen der Bundesrepublik“, sagte Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24. Das liege einerseits daran, dass die Kaufkraft im Ost elf Prozent niedriger sei als in den westdeutschen Bundesländern. Gleichzeitig seien die Energiekosten in Ostdeutschland aber auch absolut teurer - zum Beispiel aufgrund höherer regionaler Netznutzungsentgelte.

Über 80 Prozent der Tarife von Alternativanbietern unterhalb der Preisbremsen

„Strom und Gas waren für Verbraucher in den vergangenen Monaten extrem teuer“, sagte Suttner weiter. Nun seien allerdings die Großhandelspreise deutlich gesunken und die alternativen Anbieter reagierten darauf mit günstigen Angeboten für Neukunden. Bereits über 80 Prozent aller Tarife von Alternativanbietern lägen unterhalb der Preisbremsen. Gleichzeitig seien in der Stromgrundversorgung noch 76 Prozent aller Tarife über der Preisbremse, in der Gasgrundversorgung seien es sogar noch 90 Prozent.

„Würden alle Strom- und Gaskunden aus der teuren Grundversorgung zu günstigen alternativen Anbietern wechseln, könnte der Staat auf Subventionen in Höhe von 3,7 Milliarden Euro verzichten“, rechnete Check24 vor. Die Haushalte würden durch den Wechsel 3,1 Milliarden Euro sparen. (df)