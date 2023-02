Münchner Stadtwerke: Billig-Strom für Neukunden, teurer Tarif für Bestandskunden

Von: Sascha Karowski

Seit Anfang Januar zählen die Münchner Stadtwerke (SWM) zu den teuersten Stromanbietern des Landes. Jetzt kommt raus: Neukunden zahlen deutlich weniger für Strom als SWM-Bestandskunden.

München – Den Preisschock gab’s pünktlich zum Jahresbeginn: Seit dem 1. Januar zahlen Bestandskunden der Stadtwerke München deutlich mehr für ihren Strom – im Schnitt 122 Prozent. Die SWM haben den Aufschlag mit historisch hohen Marktpreisen begründet. Doch Neukunden profitieren plötzlich von günstigen Konditionen und bekommen sogar einen 50-Euro-Bonus geschenkt!

Strompreise in München: Neukunden profitieren von neuem Tarif

Der Energieversorger hat einfach einen neuen Tarif eingeführt, den M/Strom Fix. Dort beträgt der Arbeitspreis lediglich 38 Cent (statt 52 Cent) pro Kilowattstunde. Allerdings gilt ohnehin ein Strompreisdeckel von 40 Cent für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Die Gesamtersparnis liegt demnach pro Jahr bei einem Verbrauch von etwa 2500 Kilowattstunden bei gut 100 Euro.

Der neue Tarif hat eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten, ist demnach nicht monatlich kündbar. Dafür aber garantieren die Stadtwerke für zwölf Monate diesen Arbeitspreis. Und warum sind diese Sonderkonditionen jetzt plötzlich möglich? „Die Stadtwerke haben eine bestimmte Menge Strom zu günstigen Marktkonditionen erworben“, sagt eine Sprecherin. Der Vorteil dabei sei, dass Kunden für zwölf Monate gegen steigende Preise abgesichert seien.

SWM-Chef verspricht bald sinkende Strompreise in München

Gleichwohl hatte SWM-Chef Florian Bieberbach mehrfach und zuletzt in einer Pressemitteilung am 3. November angekündigt, die Strompreise auch wieder zu senken, „sobald es aufgrund der Preisentwicklung am Energiemarkt dafür den Spielraum gibt“. Spielraum wäre ja nun da, um den günstigen Einkauf am Energiemarkt automatisch an die Bestandskunden weiterzugeben. Warum passiert das nicht?

Aus Unternehmenskreisen war zu hören, dass es sich um eine Vertriebsentscheidung handeln könnte, um gezielt Neukunden zu gewinnen. Diese Aussage wollte man bei den Stadtwerken nicht kommentieren. Für die These könnte aber sprechen, dass es derzeit bei den SWM nur diesen einen neuen Tarif M/Strom Fix gibt. Alle anderen Tarife wie etwa M/Strom Privat oder M/Strom Direkt existieren auf der Homepage nicht mehr.

Günstige Strompreise für SWM-Neukunden: „Perfider Marketingtrick“?

Es gebe tatsächlich Bestandstarife, die nicht mehr angeboten würden, sagt die Sprecherin. „Die weiteren Tarifangebote der SWM werden aktuell neu strukturiert und dann zeitnah wieder auf der Homepage angezeigt.“ Die Stadtratsfraktion FDP/ Bayernpartei wittert einen „perfiden Marketingtrick“. Sie hat zu dem Thema einen Fragenkatalog ausgearbeitet und verlangt bis zum 1. März Aufklärung von den Stadtwerken. Unter anderem fragen die Rathauspolitiker, wie sich der günstige Preis für Neukunden genau zusammensetzt. Ziel der Stadwerke müsse sein, „günstigen Strom für alle Verbraucher“ anzubieten.

Zum Hintergrund: Bereits im Dezember hat der städtische Energieversorger den Arbeitspreis um zehn Cent gesenkt. Er beträgt mithin ab April 52 Cent. Mit dieser Regulierung und dem Preisdeckel des Bundes zahlt ein Zweipersonenhaushalt demnach 1187,83 Euro im Jahr für 2500 Kilowattstunden. Es geht jetzt offenbar noch etwas günstiger. Immerhin: In den neuen Tarif können auch Bestandskunden wechseln.