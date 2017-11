SUV für Südamerika: VW investiert 500 Millionen Euro in Argentinien

Hunderte neue Jobs

+ © dpa Der argentinische Präsident Mauricio Macri (r) gibt dem VW-Markenchef Herbert Diess am 10.11.2017 im Rahmen seines Besuchs beim Produktionsstandort von Volkswagen in General Pacheco (Argentinien) die Hand. © dpa

Volkswagen will in Argentinien 650 Millionen Dollar, also 560 Millionen Euro, investieren, um die Produktionsstätte in Buenos Aires zu modernisieren.