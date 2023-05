Tesla mit Preis-Offensive und zwei neuen E-Modellen – „wird alles andere weit übertreffen“

Von: Patrick Freiwah

Das Tesla-Elektroauto Model 3 (hier bei einer Messe in Barcelona) bekommt kleiner dimensionierte Modellbrüder. © NurPhoto/Imago

Zuletzt sorgte Tesla mit seiner Preispolitik für Erstaunen und Entsetzen bei der Konkurrenz. Mit zwei bahnbrechenden Neuheiten wird der E-Autobauer die Schlagzahl erhöhen.

Austin/München – Seinen Aufstieg verdankt Tesla der Entwicklung und Produktion von hochpreisigen Elektroautos, die in der rentablen Oberklasse den arravierten Autobauern den Rang streitig machen.

Jedoch ist die Luxusnische mittlerweile nur ein Teil von Teslas Geschäftsmodell: Mit den Mittelklassefahrzeugen Model 3 und Model Y redet der US-Autobauer auch bei den bezahlbaren Fahrzeugen ein gewichtiges Wörtchen beim Absatz mit. Zuletzt gelang ein beeindruckender Meileinstein: Das Kompakt-SUV war im ersten Quartal 2023 in Europa das meistverkaufte Auto überhaupt.

Als würde das nicht genügen, verschärft das Unternehmen von CEO Elon Musk mit seiner Preispolitik den Konkurrenzdruck: Mit dem Herabsenken der Angebotspreise in wichtigen Märkten wie China wurden die Verkaufszahlen angetrieben, was laut Reuters mehr als 40 Automarken - darunter VW, BMW und Mercedes - ebenfalls zu einem Reduzieren der Preise veranlasste.

Tesla plant wegweisende Elektroautos - günstiger als jetzige Erfolgsmodelle

In der Zukunft wird Tesla seinen Status als Hersteller von massentauglichen Stromern zementieren: Nun vorgestellte Pläne des amerikanischen Konzerns lassen daran keinen Zweifel. Denn mittelfristig erblicken zwei Tesla-Neuheiten das Licht der Welt, die nochmal deutlich günstiger sein werden, als die jetzigen Erfolgsmodelle.

Das liegt zum einen an kleineren Abmessungen, zum anderen sinken die Produktionskosten aufgrund des technologischen Fortschritts. Auf einer Investorkonferenz bestätigte Musk die Gerüchte, dass ein unterhalb des Model Y positioniertes SUV entwickelt wird, dessen Name vermutlich Tesla Model Q lautet.

Tesla hat von der SUV-Neuheit mit dem mutmaßlichen Namen „Model Q“ einen Teaser veröffentlicht. © Tesla

Dabei erklärte Musk: “Eine Menge Menschen glauben immer noch, Teslas sind sehr teuer. Nun sind wir jedoch an einem Punkt angelangt, an dem sich ein Tesla-Modell unter dem durchschnittlichen Verkaufspreis eines Wagens in den Vereinigten Staaten befindet.”

Tesla Model 2 und Model Q im Anflug - „werden alles derzeitige weit übertreffen“

Dass es der in Südafrika geborene Unternehmer damit ernst meint, zeigt ein Ausblick auf die anstehenden Tesla-Neuheiten. Neben dem kleinen Geländewagen ist auch ein unterhalb des Model 3 positioniertes Kompaktklasse-Auto geplant, das dem Vernehmen nach Tesla Model 2 heißen wird. Welches der beiden neuen Elektroautos zuerst an den Start geht, ist unklar. Das Model 2 sowie das potenzielle Model Q entstehen gemeinsam auf einer neu konzipierten Plattform.

Dabei gerät der umtriebige Firmenchef und Familienvater ins Schwärmen: Die beiden Fahrzeuge würden im Hinblick auf Design und Technologie „alles derzeitige in der Automobilbranche weit übertreffen“. Durch die beiden neuen EV-Modelle wird das Produktionsvolumen bei Tesla zudem deutlich erweitert: So sind angeblich alleine von diesen beiden Modellreihen etwa fünf Millionen Einheiten pro Jahr anvisiert.

Derweil wird Tesla dem Vernehmen nach mit einer Tradition brechen und künftig auch Werbeanzeigen schalten, um Wirkung und damit auch den Absatz der Marke zu stärken:

Tesla könnte mit günstigen E-Neuheiten den Automarkt umkrempeln

Eine große Rolle spielt offenbar die neue 48-Volt-Bordnetz-Architektur sowie eine innovative “Power Unit”, die auf den kritischen Rohstoff seltene Erden verzichten soll. Dazu enthält sie weniger Siliziumkarbid und benötigt weitaus weniger Platz als herkömmliche Akkus. Die Produktion eines Elektroantriebsstranges soll umgerechnet für etwa 1500 Euro möglich sein, was sich unweigerlich auf die Preisliste für die dann angebotenen Tesla-Modelle auswirken dürfte.

Wie Auto Motor und Sport ausführt, könne die Kompaktklasse Tesla Model 2 für Preise ab 23.500 Euro erhältlich sein - das wäre etwa halb so teuer, wie derzeit die Mittelklasse Model 3 kostet. Interessanterweise wird es sich bei diesem Modell dann vermutlich um ein amerikanisch-chinesisches Produkt handeln - Entwicklung und Produktion finden zunächst im neuen R&D-Zentrum von Tesla in Shanghai statt. Von dort aus wird das Elektroauto dann auch die Weltmärkte erobern und unter anderem dem geplanten VW ID.2 Paroli bieten. (PF)