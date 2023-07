Umfrage unter Tesla-3-Besitzern – viele wechseln wegen Elon Musk die Marke

Von: Markus Hofstetter

Eine Bloomberg-Umfrage zeigt, dass viele Besitzer eines Tesla Model 3 von Elon Musk enttäuscht sind. Einige sind vor allem seinetwegen zu einem anderen Hersteller gewechselt.

New York - Elon Musk ist für seine Eskapaden bekannt. In den vergangenen Wochen und Monaten irritierte der Tesla-Chef vor allem mit seinen Entscheidungen rund um Twitter beziehungsweise X. Und Musk und Meta-Ceo Mark Zuckerberg, die seit Jahren in sozialen Medien gegeneinander sticheln, haben einander zum Kampf Mann gegen Mann herausgefordert.

Das scheint auch viele Tesla-Fahrer abzustoßen, wie eine Umfrage des US-Wirtschaftsportals Bloomberg unter mehr als 7000 Model-3-Besitzern zeigt. Demnach gaben viele an, sehr besorgt über Musks Online-Präsenz und einige seiner kontroversen Äußerungen zu sein.

Umfrage unter Tesla-3-Besitzern: Elon Musk schadet der Marke Tesla

Die meisten Besitzer des Model 3 sind laut Bloomberg der Meinung, dass Musks öffentliche Äußerungen der Marke und der Mission von Tesla geschadet haben. Seine Anhänger sind geteilter Meinung darüber, ob er ein positives Vorbild für andere Wirtschaftsführer sei. Einige sagen, dass er aber immer noch die richtige Person für den Job sei, auch wenn X ihn von Tesla ablenke.

Elon Musk ist unter Tesla Model-3-Fahrern umstritten. © Apaydin Alain/ABACA/imago

Der Ärger über Musk hält sie jedoch nicht davon ab, sich positiv über ihr Fahrzeug und Tesla im Allgemeinen zu äußern. Rund 75 Prozent der Model-3-Fahrer gaben an, dass sie für ihr nächstes Fahrzeug wieder einen Tesla in Betracht ziehen würden. An erster Stelle stehen jedoch der Cybertruck und das Model Y. Erst dann kommt das Model 3. Ein Grund für die Treue zu Tesla ist, dass die Besitzer ihr Auto einfach lieben.

Umfrage unter Tesla-3-Besitzern: Musk ist der wichtigste Grund für einen Wechsel

Eine beträchtliche Minderheit gibt jedoch an, mit Tesla abgeschlossen zu haben. Mehr als 20 Prozent derjenigen, die ihren Tesla durch eine andere Marke ersetzt haben, gaben Musk als Grund dafür an. Dicht gefolgt von Zweifeln an Qualität und Service.

Dies könnte das Unternehmen nicht nur Folgegeschäfte kosten, sondern auch einen Teil der Mundpropaganda, die in den ersten Jahren zur Etablierung der Marke beigetragen hat.