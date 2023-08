Tesla versagt bei Autopilot-Test: Teddy am Steuer mäht Kinder-Dummy um

Full-Self-Driving-System

Ein YouTuber testet den Tesla-Autopiloten und deckt erschreckende Mängel auf. Selbst ein Teddybär am Steuer kann das System täuschen.

Austin – Teslas Autopilot musste in der Vergangenheit viel Kritik einstecken – vor allem, wenn es um Erfahrungen mit dem sogenannten „Full-Self-Driving“ geht. Anders als der Name vermuten lässt, handelt es sich dabei nur um ein Assistenzsystem in den Elektroautos. ­Doch das scheint bei weitem nicht einwandfrei zu funktionieren.

Tesla Autopilot: Kein Abbremsen bei Kinder-Dummy

Immer wieder kam es zu Unfällen in Zusammenhängen mit dem Tesla-Autopiloten. Daher hatte die US-Verkehrsbehörde NHTSA bereits Untersuchungen zum Full-Self-Driving-System durchgeführt. Der Test eines YouTubers zeigt nun zudem, wie leicht man den Autopiloten der E-Autos austricksen kann.

In seinem Test hat der YouTuber mit dem Kanalnamen AI Addict einen Tesla mehrmals mit dem Autopiloten auf einer Teststrecke fahren lassen. Normalerweise muss weiterhin ein Mensch hinter dem Steuer sitzen, um auch im Notfall eingreifen zu können. Doch so genau scheint es nicht zu gehen. Kurzerhand setzt der YouTuber einfach einen Teddybären auf den Fahrersitz – und das Auto fährt ohne Probleme.

Doch damit nicht genug: Um den Tesla-Autopiloten auf die ganz harte Probe zu stellen, simuliert AI Addict auch noch einen Unfall. Somit fährt das Auto – mit Teddy am Steuer – eine gerade Straße entlang. Von der Seite rennt dann ein Kinder-Dummy auf die Spur. Doch der Autopilot reagiert viel zu langsam und fährt die Puppe mit voller Wucht um – und das mehrmals.

Tesla fährt ohne Fahrer auf dem Sitz: Test mit erschreckendem Ergebnis

Im weiteren Verlauf zeigt der YouTube-Tester auch noch, dass es scheinbar egal ist, wer oder was auf dem Fahrersitz sitzt. Sei es ein Teddybär, ein Einhorn-Stofftier oder ein Luftballon in Form einer Sektflasche: Der Tesla fährt. Und nietet auch jedes Mal den Kinder-Dummy um. Die Ergebnisse des Tests sind erschreckend.

Wichtig ist jedoch auch zu erwähnen, dass das Testvideo in Zusammenarbeit mit dem Dawn Project durchgeführt wurde. Wie efahrer.com berichtet, ist der Leiter dieser Organisation Dan O’Dowd. Der Tech-Milliardär ist bekannt als Kritiker von Tesla und des Tesla-Autopiloten. Dennoch sind die im Video gezeigten Ereignisse eindeutig. Hier muss Tesla offensichtlich noch nacharbeiten. (ph)

Rubriklistenbild: © Screenshot YouTube AI Addict