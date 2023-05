„Teuerster Biergarten-Sommer aller Zeiten“ – Schallmauer 7,50 Euro für 0,5-Liter schon durchbrochen

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Der Brauereiverband Berlin-Brandenburg rechnet mit dem „teuersten Biergarten-Sommer aller Zeiten“. © Peter Kneffel/dpa

Die Biergartensaison beginnt. Wer sich dabei ein kühles Helles gönnen will, muss jetzt tiefer in die Tasche greifen als jemals zuvor, warnt ein Brauereiverband.

Berlin – Der Mai bringt endlich gutes Wetter nach Deutschland – die Biergartensaison ist eröffnet. Doch wer dort ein Bier genießen will, muss mehr dafür zahlen als jemals zuvor. Der Brauereiverband Berlin-Brandenburg rechnet mit dem „teuersten Biergarten-Sommer aller Zeiten“. Das sagte Vize-Verbandschef Stefan Fritsche der Bild-Zeitung vom Montag.

Brauereiverband: In ersten Schankbetrieben schon Bierpreis von 7,50 Euro für den halben Liter

Schon jetzt zahlten Verbraucherinnen und Verbraucher „Höchstpreise vor allem beim Fassbier in Biergärten, Kneipen und Restaurants“. Preise, die vor wenigen Monaten niemand für möglich gehalten hätte, hätten sich inzwischen „auf breiter Front am Markt durchgesetzt“, sagte Fritsche weiter. Ein Preis jenseits der fünf Euro für den halben Liter Fassbier sei vielerorts mittlerweile „Standard“. Der noch zu Jahresbeginn als „utopisch“ geltende Bierpreis von 7,50 Euro für den halben Liter sei in ersten Schankbetrieben bereits durchbrochen.

Fritsche, Chef der Klosterbrauerei Neuzelle in Brandenburg, sagte der Zeitung, er sei „erleichtert“ über die höheren Preise. Vor allem Regionalbrauereien seien darauf angewiesen, um die stark gestiegenen Kosten für Energie, Rohstoffe und höhere Löhne abzufedern. Er sehe nun „die Chancen, dass wir damit die bunte Vielfalt der deutschen Brautradition doch noch bewahren können“, sagte der Verbands-Vizechef.

Brauer unter Druck: Radeberger zieht Konsequenzen

Die deutschen Brauereien geraten nach dem Dämpfer durch die Corona-Pandemie weiter an mehreren Fronten unter Druck: Vergangenen Sommer fiel die Hopfenernte wegen der Hitze und Trockenheit spürbar schlechter aus und ließ die Preise steigen. Aber auch Kronkorken, Braumalz und Etiketten kosten mehr. Hinzu kommen die hohen Energiekosten, denn das Bierbrauen ist ein energieintensives Geschäft.

Deutschlands größte Brauereigruppe Radeberger hat schon Konsequenzen gezogen und schließt ihren Produktions- und Abfüllbetrieb am Stammsitz in Frankfurt am Main bis spätestens Oktober 2023. Kleinere Brauereien mussten schon Insolvenz anmelden – wie etwa das Böhmisch Brauhaus in Großröhrsdorf oder die Bischoff Brauerei in Winnweiler. Auch die Memminger Brauerei meldete Ende Februar Insolvenz in Eigenverwaltung an.

Mit Material der AFP