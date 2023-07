Top-Manager teilt gegen Ampel aus: „Deutschland verhält sich wie ein Falschfahrer“

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Top-Manager Eckhard Cordes ist Aufsichtsratschef bei Bilfinger und war früher Manager bei Metro und Daimler. (Archivbild) © STAR-MEDIA/Imago

Die deutsche Wirtschaft schwächelt, viele Unternehmer sind besorgt. Top-Manager Eckhard Cordes fürchtet die Abwanderung namhafter Firmen – und kritisiert die Energiepolitik der Regierung.

München – Die deutsche Wirtschaft tritt laut jüngsten Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf der Stelle – und der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet sogar, dass Deutschland als einziger G7-Staat dieses Jahr kein Wirtschaftswachstum erzielt. Die Sorge geht um, dass die Bundesrepublik zum „kranken Mann Europas“ wird.

Auch deutsche Unternehmer und Top-Manager rechnen eher damit, dass es wirtschaftlich abwärts gehen wird. Das zeigt das Ergebnis des diesjährigen Elite-Panels, das das Meinungsforschungsinstitut Allensbach jedes Jahr im Auftrag der FAZ durchführt. Dabei wurden rund 500 Entscheider aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung zu aktuellen Themen befragt.

Top-Manager Cordes: Deutschland verhält sich wie ein Falschfahrer

Nun hat sich auch der Top-Manager Eckhard Cordes zu Wort gemeldet. Cordes ist Aufsichtsratschef bei Bilfinger und war früher Manager bei Metro und Daimler. Er erklärte der Bild-Zeitung, dass die Sorgen deutscher Unternehmen „vor allem durch die waghalsige Energiepolitik der Ampel-Regierung“ getrieben seien: „Heizgesetze, Wärmepumpen, der Netz-Ausbau für 15 Millionen E-Autos binnen weniger Jahre – das verunsichert Bürger wie Unternehmer. Deutschland verhält sich hier wie ein Falschfahrer, der glaubt, alle anderen fahren in die falsche Richtung“, so Cordes gegenüber der Zeitung.

Als konkrete Kritikpunkte an der Energiepolitik nannte der Top-Manager die Abschaltung der Atomkraftwerke, den Verzicht des Frackings von Erdgas und der CCS-Technologie zur Lagerung von CO₂. Eine Folge davon sei „die schleichende und zunehmende Abwanderung von Unternehmen und Arbeitsplätzen“, sagte Cordes der Bild.

Denn: Wenn Unternehmen nicht mehr „auf sicheren und bezahlbaren Strom setzen können, dann suchen sie neue Produktionsstätten“, so der Top-Manager. Als Beispiel hierfür nannte er den Plan von BASF, Milliarden in China zu investieren sowie Anlagen in Kanada auszubauen. In Ludwigshafen sollen dagegen Anlagen geschlossen werden. Cordes befürchtet gegenüber der Bild: „Wenn die Politik nicht massiv gegensteuert, gerät unsere gesamte Wirtschaft ins Rutschen. Wenn das geschieht, ist ein Niedergang nur schwer aufzuhalten.“

Energiepolitik: Habeck setzt auf den Industriestrompreis

In der Ampel-Regierung hat man das Problem durchaus erkannt – ist aber uneins bei dessen Lösung. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzt auf den Industriestrompreis, die FDP ist dagegen. Die mauen BIP-Zahlen nahm Habeck zum Anlass, um noch einmal in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums Druck zu machen. Er habe vor Monaten Vorschläge für einen Industriestrompreis vorgelegt.

„Die Zeit drängt und wir müssen hier schnell zu Entscheidungen kommen. Es geht um die globale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands“, so Habeck. „Dafür sind mehr zielgerichtete Investitionen in Zukunftstechnologien entscheidend. Die USA gehen mit massiv Geld rein und investieren. Deutschland darf sich hier nicht an den Spielfeldrand drängen lassen.“

Deutsche Wirtschaft: Viele Probleme laut Experten „hausgemacht“

Das Gegensteuern angesichts der schwächelnden Wirtschaft wird auch mit Industriestrompreis nicht einfach: Viele Ökonomen nennen nicht nur die hohen Energiepreise als Problem, sondern auch schon länger schwelende strukturelle Schwächen des deutschen Wirtschaftsmodells. Viele Jahre war die deutsche Wirtschaft erfolgreich, indem sie billige (russische) Energie und Vorleistungsgüter importierte und hochwertige Produkte in die Welt exportierte. Nun, nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, funktioniert das nicht mehr.

Nach Einschätzung von ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski hat sich die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands aber bereits vor der Corona-Pandemie verschlechtert. „Spannungen in der Lieferkette, der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise haben die strukturellen Schwächen des deutschen Wirtschaftsmodells offengelegt und kommen zu einer ohnehin schwachen Digitalisierung, einer bröckelnden Infrastruktur und demografischen Veränderungen hinzu“.

Ähnlich sieht das Christian Rusche vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft: „Die Investitionsbedingungen in Deutschland haben sich aufgrund der hohen Energiepreise und dem zunehmenden Fachkräftemangel zuletzt noch einmal verschlechtert.“ Viele Probleme seien hausgemacht, darunter hohe Unternehmenssteuern, ausufernde Bürokratie und eine marode Infrastruktur. Das zeigt: Die Ampel – allen voran Wirtschaftsminister Habeck – steht vor einer Mammutaufgabe.

Mit Material der dpa