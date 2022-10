Jobcenter lässt Hartz-IV-Empfängerin auf 1000 Euro Strom-Nachzahlung sitzen: „Zum Kotzen!“

Hohe Stromkosten-Nachzahlungen sind für Hartz-IV-Empfänger kaum zu bewältigen. Im schlimmsten Fall muss sogar ein Darlehen aufgenommen werden. Das erlebt nun auch eine alleinerziehende Mutter.

Berlin – Neben einer Gaspreisbremse soll auch eine Strompreisbremse für Entlastung bei den deutschen Verbrauchern sorgen. Denn der Strompreis ist in diesem Jahr enorm gestiegen. Bei zahlreichen Kunden flatterten bereits Preiserhöhungen ins Haus – und die haben es in sich. Daten des Vergleichsportals Check24 zufolge sind die Stromkosten bei den Grundversorgern um bis zu 124 Prozent gestiegen.

Diese enorme Preissteigerung trifft Bezieher von Hartz IV besonders. Denn sie müssen die Stromkosten aus dem Regelsatz bezahlen, der derzeit noch 449 Euro pro Monat für eine alleinstehende Person vorsieht. Wenn dann jedoch eine große Nachzahlung droht, wird es knapp.

Hartz IV: Mutter heizt mit Strom – und wird vom Jobcenter im Stich gelassen

Das musste auch eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern erleben, wie Helena Steinhaus, Gründerin des Vereins Sanktionsfrei e.V., auf Twitter berichtet. Demnach muss die Mutter eine Stromkostennachzahlung in Höhe von gut 1000 Euro leisten. Bei monatlich nur 449 Euro sei ihr das allerdings unmöglich. Doch zahlt sie nicht, droht im schlimmsten Fall eine Stromsperre.

Aber wie kam es überhaupt zu der hohen Forderung des Stromanbieters? Wie Steinhaus schreibt, nutzt die Mutter eine elektrische Nachtspeicherheizung. Heißt also, die Wohnung wird mit Strom geheizt, was natürlich zu einem enorm hohen Verbrauch führt. Eigentlich übernimmt das Jobcenter die Heizkosten, weshalb die Bezieherin Mehrkosten von 20 Prozent beantragt habe, welche jedoch nicht bewilligt wurden.

Ein anderer Twitter-Nutzer und Sozialarbeiter merkt an, dass bei der Nutzung einer Stromheizung sogar die vollen Stromkosten übernommen werden. Abgezogen werden dann nur die im Regelsatz vorgesehenen Kosten für Strom. Doch so war es bei der Dreifach-Mutter nicht, weshalb ihr als einzige Option nur noch ein Darlehen beim Jobcenter bliebe. Dieses müsste sie dann aus dem Regelsatz abbezahlen.

„Bürgergeld ändert gar nichts an dieser Energiearmut“

„Es ist zum Kotzen!“, findet Steinhaus. In dem geschilderten Fall springt ihr Verein nun juristisch und auch finanziell ein. Doch das Problem dürfte nicht nur eine Person betreffen. „Das Bürgergeld ändert übrigens gar nichts an dieser Energiearmut“, bemängelt Steinhaus in ihrem Tweet. Denn Strom muss weiterhin aus dem Regelsatz bezahlt werden. Dieser steigt 2023 mit der Einführung des Bürgergelds zwar, jedoch nur auf 502 Euro pro Monat.

Weiter ärgert sich Steinhaus darüber, dass die angekündigten Entlastungen, welche Kanzler Scholz (SPD) als „Doppelwumms“ bezeichnet hat, Menschen in der Grundsicherung nicht helfen würden. „Doppelwumms hin oder her: Wir rasen sehenden Auges in die totale Überschuldung von Menschen in Grundsicherung und mit kleinen Einkommen“, schreibt sie. (ph)