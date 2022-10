Gasspeicher sind voll: Doch wohin fließt das Gas genau?

Von: Bettina Menzel

Teilen

Die Gasspeicher sind voll, doch wohin genau fließt es? © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die Gaspreisbremse soll private Haushalte und Unternehmen unterstützen. Die Speicher sind voll, doch kommt das Gas wirklich bei den Verbrauchern an?

Berlin - Die Gasumlage entfällt, dafür kommt eine Gaspreisbremse: Die Bundesregierung will mit einem „Abwehrschirm“ von bis zu 200 Milliarden Euro Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in der Energiekrise vor untragbaren Kosten schützen. Doch wohin genau das Gas fließt, kann offenbar selbst die Bundesregierung nicht sagen. Oppositionspolitiker fordern deshalb mehr Klarheit über die Verteilung von Gas im Falle einer Mangellage.

Gaskrise: Bundesregierung hat keine „Kenntnisse darüber, wohin das einzelne eingelagerte Gas fließt“

So sprach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von einem „Doppel-Wumms“ in einer Situation, in der Russland im Ukraine-Krieg „seine Energielieferungen als Waffe“ einsetze. Laut einem gemeinsamen Eckpunktepapier der Regierungsmitglieder sollen die Gaspreise zumindest für einen Teil des Verbrauchs auf ein Niveau gebracht werden, „welches private Haushalte und Unternehmen vor Überforderung schützt“.

Doch gleichzeitig sollen Verbraucher zum Sparen angehalten werden. „Ich will nicht verschweigen, dass wir nach wie vor in einer kritischen Situation sind und die Verbräuche runtergehen müssen“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Daher sollten „Spitzenverbräuche nicht subventioniert werden“. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, geht davon aus, dass Privathaushalte ein Fünftel der Energie einsparen müssen, damit Deutschland gut durch den Winter kommt: „Wenn wir es nicht schaffen, in den privaten Haushalten mindestens 20 Prozent Einsparungen zu erzielen, dann werden wir in einem durchschnittlichen Winter nicht ohne Kürzungen bei der Industrie zurechtkommen.“

Details der Gaspreisbremse sollen nun von einer bereits Mitte September eingesetzten Kommission erarbeitet werden, die aus 21 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaften und Gewerkschaften sowie Vertretern der Bundesregierung besteht. „Kenntnisse darüber, wohin das einzelne eingelagerte Gas fließt, liegen der Bundesregierung nicht vor“, schrieb das Wirtschaftsministerium indes auf eine Anfrage des Unions-Fraktionsvize Jens Spahn (CDU), wie die Bild am Sonntag berichtete.

Speicher sind voll - doch nach welchen Regeln wird das Gas verteilt?

Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer Pressekonferenz am Donnerstag (29. September 2022). © IMAGO/ Metodi Popow

Trotz Lieferstopps von russischem Gas und Lecks an Nord Stream 1 sind die Gasspeicher in Deutschland gut gefüllt. Oppositionspolitiker fordern von der Bundesregierung nun Klarheit über die Verteilung von Gas im Falle einer Mangellage. Der Linken-Parlamentsgeschäftsführer Jan Korte sagte der Funke Mediengruppe mit Blick auf die Regierung: „Die Gefahr einer Gasmangellage kann, trotz sich gut füllender Gasspeicher, nicht ausgeschlossen werden, aber nach welchen Kriterien das Gas im Krisenfall konkret verteilt werden soll, sagt sie nicht.“ Stattdessen würden Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen für Verbraucher der Bundesnetzagentur als Behörde überlassen.

Füllstand der Gasspeicher in Deutschland - Am 1. Oktober lag der Füllstand bei 91 Prozent und damit über dem Zielwert von 90 Prozent Weitere wichtige Zielwerte:

- Zum 1. November 2022 sollten die Gasspeicher zu 95 Prozent gefüllt sein

- Zum 1. Februar 2023 sollte der Füllstand noch immer 40 Prozent betragen

„Das sehr teuer eingekaufte Gas in unseren Speichern muss im Winter bei den deutschen Verbrauchern ankommen. Dazu muss die Ampel endlich einen Ausspeicherplan vorlegen“, sagte Unionsfraktionsvize Spahn der Bild am Sonntag. „Sonst wiegen volle Speicher in falscher Sicherheit.“ In dem Bericht wird zudem darauf verwiesen, dass das in Deutschland eingespeicherte Gas nicht ausschließlich für deutsche Verbraucher und Firmen reserviert sei, sondern auch an europaweit agierende Konzerne vergeben werden könne, die im deutschen Gasmarkt registriert sind. Entscheidend sei das höchste Gebot.

Wirtschaftsministerium reagiert: „Das entspricht Vorgaben des europäischen Energiebinnenmarktes“

Das Wirtschaftsministerium bestätigte dies in der Sache, sieht darin aber keinen Anlass für Kritik. „Das entspricht den Vorgaben des europäischen Energiebinnenmarktes. Wer hier etwas anderes fordert, ignoriert den europäischen Binnenmarkt“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Das Gas in den Speichern gehöre grundsätzlich den entsprechenden Händlern. „Wenn die Füllstandsvorgaben erreicht sind, können sie Gas auch verkaufen und der Verkauf folgt hier in aller Regel dem höchsten Preisangebot und dem am meisten liquiden Markt.“ Im Europäischen Energiebinnenmarkt gelte „gegenseitige Solidarität“, so die Sprecherin weiter. Deutschland nutze etwa LNG-Anlandepunkte im niederländischen Rotterdam und im französischen Dünkirchen - und Frankreich habe in den vergangenen Wochen Gas nach Deutschland geliefert.

Kritik dazu kam indes von der Europäischen Kommission: Es gebe „Mitgliedstaaten, die nicht über denselben haushaltspolitischen Spielraum wie Deutschland verfügen“ und deshalb womöglich ihre Verbraucher und Wirtschaft nicht gleichermaßen unterstützen könnten, hieß es am Montag von den EU-Kommissaren für Wirtschaft und Binnenmarkt, Paolo Gentiloni und Thierry Breton. „Mehr denn je müssen wir vermeiden, den Wettbewerb im Binnenmarkt zu verzerren“, mahnten deshalb die beiden Kommissare. „Wir dürfen keinen Subventionswettlauf starten und so die Grundsätze der Solidarität und Einheit, die den Erfolg unseres europäischen Projekts begründen, infrage stellen.“(bme/dpa/AFP).